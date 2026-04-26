В воскресенье, 26 апреля, в Украине отмечается Международный день памяти Чернобыля и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Также на эту дату приходятся Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день пилотов, День шкалы Рихтера и Международный день фламинго.

Православная церковь сегодня чтит память священномученика Василия, епископа Амасийского.

Какой сегодня церковный праздник — 26 апреля 2026 года

Ежегодно 26 апреля верующие вспоминают священномученика Василия. Он был епископом Амасьи (территория современной Турции) и участвовал в Анкирском соборе 314 года и Новокесарийском соборе 320 года.

По приказу императора Лициния, святого заключили в тюрьму, а затем его заставляли принести жертву языческим богам. В ответ Василий произнес сильную речь в защиту христианства.

За непоколебимую веру в Христа святому отрубили голову, а затем вместе с телом бросили в море. Мощи святого Василия нашли вблизи Синопии и перевезли в построенную им церковь в Амасье.

Какой сегодня, 26 апреля 2026 года, день в Украине

26 апреля в Украине и мире — Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе.

Именно в этот день 1986 года на атомной электростанции произошла крупнейшая техногенная катастрофа XX столетия — разрушение реактора четвертого энергоблока.

День памяти был установлен 8 декабря 2016 года резолюцией Генеральной ассамблеи ООН.

Кто празднует день ангела 26 апреля 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр и Степан.

Что нельзя делать 26 апреля 2026 года

Сегодня не стоит устраивать громких празднований, нельзя свататься, венчаться, жениться, поскольку союз будет недолгим.

Не рекомендуется делать генеральную уборку, чтобы не было ссор. Запрещено конфликтовать, сквернословить, обижаться, скупиться и отказывать в помощи.

Что можно делать сегодня

В народе этот день называют Глафира Горошница (Глафира Амасийская была служанкой жены императора Ликиния, исповедовала христианство).

Наши предки 26 апреля сажали картофель и горох. Хозяйки же готовили блюда из гороха. Также на Глафиру встречали ласточек, чтобы быстрее наступило лето.

Народные приметы на 26 апреля 2026 года

Теплый и солнечный день — ждите хороший урожай огурцов.

Кукушка поет часто и громко — к хорошей погоде.

Гремит — к теплому и дождливому лету.

Идет дождь — будет хороший урожай ржи и других зерновых культур.

Много паутины — к жаркому лету.

