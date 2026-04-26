У неділю, 26 квітня, в Україні відзначається Міжнародний день пам’яті Чорнобиля і Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

Також на цю дату припадають Міжнародний день інтелектуальної власності, Всесвітній день пілотів, День шкали Ріхтера та Міжнародний день фламінго.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномученика Василя, єпископа Амасійського.

Яке сьогодні церковне свято – 26 квітня 2026 року

Щороку 26 квітня віряни згадують священномученика Василя. Він був єпископом Амасьї (територія сучасної Туреччини) і брав участь в Анкирському соборі 314 року та Новокесарійському соборі 320 року.

За наказом імператора Ліцинія, святого ув’язнили, а потім його змушували принести жертву язичницьким богам. У відповідь Василь виголосив сильну промову на захист християнства.

За непохитну віру в Христа святому відрубали голову, а потім разом із тілом кинули у море. Мощі святого Василя знайшли поблизу Синопії і перевезли до збудованої ним церкви в Амасьї.

Який сьогодні, 26 квітня 2026 року, день в Україні

26 квітня в Україні та світі – Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу.

Саме цього дня 1986 року на атомній електростанції сталася найбільша техногенна катастрофа XX століття – руйнування реактора четвертого енергоблоку.

День пам’яті було встановлено 8 грудня 2016 року резолюцією Генеральної асамблеї ООН.

Хто святкує день ангела 26 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро та Степан.

Що не можна робити 26 квітня 2026 року

Сьогодні не варто влаштовувати гучних святкувань, не можна свататися, вінчатися, одружуватися, оскільки союз буде недовгим.

Не рекомендується робити генеральне прибирання, щоб не було сварок. Заборонено конфліктувати, лихословити, ображатися, скупитися і відмовляти в допомозі.

Що можна робити сьогодні

У народі цей день називають Глафіра Горошниця (Глафіра Амасійська була служницею дружини імператора Лікінія, сповідувала християнство).

Наші предки 26 квітня садили картоплю і горох. Господині ж готували страви з гороху. Також на Глафіру зустрічали ластівок, щоб швидше настало літо.

Народні прикмети на 26 квітня 2026 року

Теплий і сонячний день – чекайте на гарний врожай огірків.

Зозуля кує часто і голосно – до гарної погоди.

Гримить – до теплого і дощового літа.

Йде дощ – буде добрий врожай жита та інших зернових культур.

Багато павутиння – до спекотного літа.

