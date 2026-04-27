Песенный конкурс Евровидение 2026 для украинцев традиционно будет комментировать ведущий Тимур Мирошниченко. Он будет работать на двух полуфиналах и в финале

Однако в каждом эфире к нему присоединятся звездные сокомментаторы.

Кто будет комментировать Евровидение 2026

Компанию Мирошниченко поочередно составят стендап-комик и ведущий Нацотбора Василий Байдак, певица и музыкальный продюсер Светлана Тарабарова, а также рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая представляла Украину на Евровидении 2024 в дуэте с Jerry Heil.

Сейчас смотрят

Сам ведущий назвал такую команду “прекрасной тройкой” и подчеркнул, что каждый из них имеет собственный опыт и экспертизу для работы в эфире.

— Вася Байдак уже был во всех ролях, и мне кажется, что все соскучились по нему, и я в том числе. Это легендарное возвращение в наш евробаченский эфир. Светлана Тарабарова уже много лет живет конкурсом как мама Детского Евровидения от Украины. Благодаря ей уровень нашего участия в детском конкурсе вышел на качественно новый уровень. Ну, и Alyona Alyona, которая в прошлом году ворвалась в мир комментаторов, словно всю жизнь в нем и была, — отметил Мирошниченко.

Василий Байдак будет комментировать первый полуфинал и уже готовится к эфиру. Говорит, что часть конкурсных песен он успел прослушать и у него есть фавориты.

Светлана Тарабарова будет работать во втором полуфинале, Alyona Alyona вернется к комментированию финала после опыта прошлого года.

Где смотреть Евровидение 2026

Евровидение 2026 будет транслироваться в прямом эфире на телевидении, радио и цифровых платформах Суспільного.

Прямые эфиры полуфиналов и финала начнутся в 22:00 на телеканале Суспільне Культура. Трансляция будет доступна также на сайтах вещателя и YouTube-канале Евровидение Украина. Радиоэфир будет вести Радіо Промінь.

Отдельно выйдет Передшо, которое покажут 12 и 14 мая в 21:30, а также 16 мая в 21:00.

Юбилейный конкурс «Евровидение состоится в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, финал — 16 мая.

В конкурсе примут участие 35 стран, а Украину представит певица Leleka, которая выступит во втором полуфинале под номером 12.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.