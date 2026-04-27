Хто коментуватиме Євробачення 2026: до Мірошниченка приєднається зіркова трійка
Пісенний конкурс Євробачення 2026 для українців традиційно коментуватиме ведучий Тімур Мірошниченко. Він працюватиме на двох півфіналах і у фіналі
Проте у кожному ефірі до нього долучатимуться зіркові співкоментатори.
Хто коментуватиме Євробачення 2026
Компанію Мірошниченку по черзі складуть стендап-комік та ведучий Нацвідбору Василь Байдак, співачка і музична продюсерка Світлана Тарабарова, а також реперка Alyona Alyona, яка представляла Україну на Євробаченні 2024 у дуеті з Jerry Heil.
Сам ведучий назвав таку команду “прекрасною трійкою” і наголосив, що кожен із них має власний досвід і експертизу для роботи в ефірі.
— Вася Байдак вже був в усіх ролях, і мені здається, що всі скучили за ним, і я в тому числі. Це легендарне повернення в наш євробаченський ефір. Світлана Тарабарова вже багато років живе конкурсом як мама Дитячого Євробачення від України. Завдяки їй рівень нашої участі на дитячому конкурсі вийшов на якісно новий щабель. Ну, й Alyona Alyona, яка минулого року увірвалася в коментаторський світ, наче все життя в ньому й була, — зазначив Мірошниченко.
Василь Байдак коментуватиме перший півфінал і вже готується до ефіру. Каже, що частину конкурсних пісень він встиг прослухати і має фаворитів.
Світлана Тарабарова працюватиме у другому півфіналі, Alyona Alyona повернеться до коментування фіналу після досвіду минулого року.
Де дивитися Євробачення 2026
Євробачення 2026 транслюватимуть наживо на телебаченні, радіо та диджитал-платформах Суспільного.
Прямі ефіри півфіналів і фіналу стартуватимуть о 22:00 на телеканалі Суспільне Культура. Трансляція буде доступна також на сайтах мовника та YouTube-каналі Євробачення Україна. Радіоефір вестиме Радіо Промінь.
Окремо вийде Передшоу, яке покажуть 12 і 14 травня о 21:30, а також 16 травня о 21:00.
Ювілейний конкурс Євробачення відбудеться у Відні. Півфінали пройдуть 12 та 14 травня, фінал — 16 травня.
У конкурсі візьмуть участь 35 країн, а Україну представить співачка Leleka, яка виступить у другому півфіналі під номером 12.