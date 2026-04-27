Украинский VR-документальный фильм Укрытие (Shelter) получил награду престижной международной премии The Webby Awards 2026.

Фильм был отмечен в категории Приложения, программное обеспечение и иммерсивные проекты — Наука и образование.

The Webby Awards основана в 1996 году. Ее считают одной из самых авторитетных наград в сфере цифровых медиа, из-за чего премию часто называют Оскаром для интернета.

Лента Укрытие создана в формате 360°, когда видео снимается со всех сторон одновременно. Это позволяет зрителю самостоятельно менять направление просмотра и буквально оказаться внутри событий, а не просто наблюдать за ними со стороны.

— Это интимный взгляд на жизнь в Украине во время войны через пространство укрытий — мест, где люди прячутся от обстрелов, рожают детей, слушают музыку, готовятся к бою и прощаются с близкими, — сообщает Украинская киноакадемия на странице в Facebook.

В фильме показаны различные сцены — подземное родильное отделение в Киеве, выступление оперного театра в подвале в Харькове, подготовка военных на фронте и похороны защитника во Львове.

Документальный фильм создан в сотрудничестве Украины, Нидерландов и Бельгии. Сорежиссерами выступили Иванна Хицинская и Сиорс Свиерста.

Съемки проходили в 2024 году по всей территории Украины. Продюсером от Украины выступила Иванна Хицинская (WAYA Production), от Нидерландов — Юстин Картен (Scopic Lab), от Бельгии — Брам Кролс (Associate Director).

Среди победителей в этом году также фильм Plastic Ocean, созданный с помощью искусственного интеллекта. Проект харьковчанки Алены Гуленко (Llopis) получил награды в категориях Лучшее использование искусственного интеллекта и Лучшее использование видео или движущегося изображения по версии зрителей.

