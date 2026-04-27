Український VR-документальний фільм Укриття (Shelter) здобув нагороду престижної міжнародної премії The Webby Awards 2026. Стрічку відзначили у категорії Застосунки, програмне забезпечення та імерсивні проєкти — Наука й освіта.

The Webby Awards заснована у 1996 році. Її вважають однією з найавторитетніших нагород у сфері цифрових медіа, через що премію часто називають Оскаром для інтернету.

Стрічка Укриття створена у форматі 360°, коли відео зняте з усіх боків одночасно. Це дозволяє глядачеві самостійно змінювати напрямок перегляду і буквально опинитися всередині подій, а не просто спостерігати за ними з боку.

— Це інтимний погляд на життя в Україні під час війни через простір укриттів — місць, де люди ховаються від обстрілів, народжують дітей, слухають музику, готуються до бою та прощаються з близькими, — повідомляє Українська кіноакадемія на сторінці у Facebook.

У стрічці показані різні сцени — підземне пологове відділення у Києві, виступ оперного театру в підвалі в Харкові, підготовка військових на фронті та похорон захисника у Львові.

Документальний фільм створено у співпраці України, Нідерландів і Бельгії. Співрежисерами стали Іванна Хіцінська та Сйорс Свієрста.

Зйомки проходили у 2024 році по всій території України. Продюсеркою від України виступила Іванна Хіцінська (WAYA Production), від Нідерландів — Юстін Картен (Scopic Lab), від Бельгії — Брам Кролс (Associate Director).

Серед переможців цьогоріч також фільм Plastic Ocean, створений за допомогою штучного інтелекту. Проєкт харків’янки Альони Гуленко (Llopis) отримав нагороди у категоріях Найкраще використання штучного інтелекту та Найкраще використання відео або рухомого зображення за версією глядачів.

