Звезда фильмов Веном и Острые козырьки, британский актер Том Харди, по данным инсайдеров, планирует на несколько лет уйти со съемочных площадок.

После завершения работы над вторым сезоном криминальной драмы Гангстерленд (MobLand) 48-летний артист может взять творческий отпуск, чтобы восстановить здоровье и уделить время семье.

Состояние здоровья Тома Харди

Причиной такого радикального решения стали многочисленные травмы, полученные во время выполнения сложных трюков и физически изнурительных ролей.

Харди никогда не чурался экшн-сцен в таких хитах, как Темный рыцарь возвращается и Безумный Макс, однако с возрастом это дало о себе знать. Ранее актер уже говорил, что его организм не выдерживает прежних нагрузок.

Помимо здоровья, еще одним важным фактором является желание звезды побыть с близкими. Том Харди женат на актрисе Шарлотте Райли, с которой воспитывает двоих детей, которым десять и семь лет. Также у него есть 17-летний сын от предыдущих отношений.

Инсайдеры сообщают, что из-за плотного графика Том почти не виделся с женой. Недавно пару заметили на отдыхе на Барбадосе — это была редкая возможность для супругов провести время вместе после изнурительных съемок. Теперь актер хочет сделать такие моменты регулярными, а не исключительными.

Последняя роль перед перерывом

Последней работой Харди перед вынужденным отпуском стал второй сезон сериала Гангстерленд от Paramount+.

В нем он вновь вернулся к роли Гарри Да Соузы — решателя проблем лондонского криминального клана, где его партнерами по кадру стали легендарные Пирс Броснан и Хелен Миррен.

Первый сезон шоу стал одним из главных хитов платформы в прошлом году. Дата выхода новых серий пока не объявлена, однако для фанатов это будет особенная премьера, ведь она может стать последней возможностью увидеть Харди на экране в ближайшие несколько лет.

Источник : Daily Mail

