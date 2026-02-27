Рынок киноиндустрии всколыхнула новость о финале масштабной борьбы за владение легендарной студией Warner Bros. Discovery.

Стриминговый гигант Netflix официально отозвал свою заявку на покупку компании, фактически признав победу конкурента – Paramount Skydance.

Почему Netflix отказался от борьбы

В декабре прошлого года Netflix предлагал за Warner Bros $72 млрд ($82,7 млрд с учетом долгов студии).

Однако Paramount Skydance развернула агрессивную кампанию в ответ, постоянно повышая ставки. Последней каплей стало предложение в $31 за акцию, которое руководство Warner Bros признало более выгодным.

В четверг, 26 февраля, представители Netflix заявили, что остаются верными финансовой дисциплине.

– При той цене, которая необходима, чтобы перебить последнее предложение Paramount Skydance, сделка перестает быть финансово привлекательной, — говорится в заявлении компании.

Вместо покупки конкурента Netflix решил сосредоточиться на собственном контенте. Только в этом году компания планирует инвестировать около $20 млрд в создание новых фильмов и сериалов.

Инвесторы положительно отреагировали на такое решение: акции Netflix после закрытия торгов подскочили на 13%. Зато бумаги Warner Bros упали, ведь инвесторы больше не ожидают ценовой войны между претендентами.

Что получит Paramount и какие условия соглашения

Соглашение предусматривает объединение активов Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery. Это означает, что под одной крышей окажутся не только киностудии, но и крупные телевизионные сети, такие как CNN, TNT, CBS и MTV.

Чтобы убедить совет директоров Warner Bros, глава Paramount Дэвид Эллисон привлек серьезную финансовую поддержку. Его отец, основатель Oracle Ларри Эллисон, который является одним из самых богатых людей мира, предоставил личные гарантии на $45,7 млрд.

Paramount также пообещал выплатить Warner Bros $2,8 млрд в качестве компенсации Netflix за расторжение предыдущего соглашения и $7 млрд, если слияние не получит необходимых разрешений регулирующих органов.

Кроме того, компания сообщила, что имеет подтвержденное долговое финансирование на $57,5 млрд от Bank of America, Citigroup и Apollo Global Management (ранее речь шла о $54 млрд).

Гендиректор Warner Bros Дэвид Заслав уже выразил восторг предстоящим сотрудничеством, отметив, что объединение создаст “огромную ценность для акционеров”.

Политическое давление и угроза монополии

Несмотря на финансовую победу, Paramount ждут тяжелые испытания в Вашингтоне. Вопрос слияния двух медиагигантов вызывает беспокойство из-за возможного нарушения антимонопольного законодательства.

Сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен назвала эту сделку “катастрофой”, которая грозит ростом цен для американских семей и ограничением выбора контента.

Она также намекнула на политический подтекст, назвав участников сделки “миллиардерами, лояльными к Трампу”.

Уже 4 марта в судебном комитете Сената США назначено слушание, где вновь будут изучать детали продажи Warner Bros и возможные риски для рынка.

Источник : Bloomberg

