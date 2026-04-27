Зірка Венома і Гострих картузів, британський актор Том Гарді, за даними інсайдерів, планує на кілька років залишити знімальні майданчики.

Після завершення роботи над другим сезоном кримінальної драми МобЛенд (MobLand) 48-річний артист може взяти творчу відпустку, щоб відновити здоров’я та приділити час родині.

Стан здоров’я Тома Гарді

Причиною такого радикального рішення стали численні травми, отримані під час виконання складних трюків та фізично виснажливих ролей.

Гарді ніколи не цурався екшн-сцен у таких хітах, як Темний лицар повертається та Шалений Макс, проте з віком це далося взнаки. Раніше актор вже казав, що його організм не витримує колишніх навантажень.

Окрім здоров’я, ще одним важливим чинником є бажання зірки побути з близькими. Том Гарді одружений з акторкою Шарлоттою Райлі, з якою виховує двох дітей, яким десять та сім років. Також у нього є 17-річний син від попередніх стосунків.

Інсайдери повідомляють, що через щільний графік Том майже не бачився з дружиною. Нещодавно пару помітили на відпочинку на Барбадосі — це була рідкісна можливість для подружжя провести час разом після виснажливих зйомок. Тепер актор хоче зробити такі моменти регулярними, а не винятковими.

Остання роль перед перервою

Останньою роботою Гарді перед вимушеною відпусткою став другий сезон серіалу МобЛенд від Paramount+.

У ньому він знову повернувся до ролі Гаррі Да Соузи — вирішувача проблем лондонського кримінального клану, де його партнерами по кадру стали легендарні Пірс Броснан та Гелен Міррен.

Перший сезон шоу став одним із головних хітів платформи минулого року. Дата виходу нових серій поки не оголошена, проте для фанатів це буде особлива прем’єра, адже вона може стати останньою можливістю побачити Гарді на екрані найближчі кілька років.

Джерело : Daily Mail

