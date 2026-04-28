Под шум воды: хор Гомін исполнил песню Ивасюка Водограй у Ниагарского водопада
- Импровизированное выступление состоялось во время гастролей по США и Канаде.
- Перформанс прошел под "аккомпанемент" водопада.
- После США и Канады хор готовится к гастролям по Европе и масштабным выступлениям в Украине.
Участники хора Гомін исполнили песню Водограй легендарного Владимира Ивасюка у Ниагарского водопада.
Сейчас коллектив находится в турне по городам США и Канады и успел дать девять концертов.
Гомін исполнил Водограй у Ниагары
Американский тур хора стартовал в середине апреля, и коллектив уже добрался до границы Соединенных Штатов и Канады, где и расположен знаменитый Ниагарский водопад.
Участники Гомона надели желтые дождевики и устроили импровизированный концерт, выбрав для этого символическую песню. На фоне хорошо слышно, как украинцам громко “подпевает” сама Ниагара.
– У Ниагарского водопада поем Водограй Владимира Ивасюка. А завтра снова в путь — едем в Оттаву, – говорится в посте.
Эта композиция считается одной из самых известных украинских песен в мире. Ивасюк написал ее в 21-летнем возрасте, вдохновившись косовским водопадом Гук.
Реакция сети
Поклонники хора Гомін оценили перфоманс. В частности, те, кто проживает за границей и уже приобрел билеты на концерт.
- С нетерпением жду вашего выступления 1 мая, потому что билеты купили всей семьей еще три месяца назад, как только они появились в продаже. See you soon!
- Какие вы классные! Сердце радуется! Мечтаю попасть на ваш концерт!
- Ждем в Оттаве!
- Добро пожаловать в Нидерланды снова! Жду!
- Какие молодцы!
Впереди у коллектива выступления еще в восьми канадских городах с украинскими ретро-песнями. Далее артистов ждет тур по Европе, а в течение лета Гомін будет петь для своих украинских поклонников во время тура, который охватит более 40 городов.