Участники хора Гомін исполнили песню Водограй легендарного Владимира Ивасюка у Ниагарского водопада.

Сейчас коллектив находится в турне по городам США и Канады и успел дать девять концертов.

Американский тур хора стартовал в середине апреля, и коллектив уже добрался до границы Соединенных Штатов и Канады, где и расположен знаменитый Ниагарский водопад.

Сейчас смотрят

Участники Гомона надели желтые дождевики и устроили импровизированный концерт, выбрав для этого символическую песню. На фоне хорошо слышно, как украинцам громко “подпевает” сама Ниагара.

– У Ниагарского водопада поем Водограй Владимира Ивасюка. А завтра снова в путь — едем в Оттаву, – говорится в посте.

Эта композиция считается одной из самых известных украинских песен в мире. Ивасюк написал ее в 21-летнем возрасте, вдохновившись косовским водопадом Гук.

Реакция сети

Поклонники хора Гомін оценили перфоманс. В частности, те, кто проживает за границей и уже приобрел билеты на концерт.

С нетерпением жду вашего выступления 1 мая, потому что билеты купили всей семьей еще три месяца назад, как только они появились в продаже. See you soon!

Какие вы классные! Сердце радуется! Мечтаю попасть на ваш концерт!

Ждем в Оттаве!

Добро пожаловать в Нидерланды снова! Жду!

Какие молодцы!

Впереди у коллектива выступления еще в восьми канадских городах с украинскими ретро-песнями. Далее артистов ждет тур по Европе, а в течение лета Гомін будет петь для своих украинских поклонников во время тура, который охватит более 40 городов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.