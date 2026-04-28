Учасники хору Гомін заспівали Водограй легендарного Володимира Івасюка біля Ніагарського водоспаду.

Зараз колектив перебуває у турі містами США та Канади та встиг відіграти девʼять концертів.

Американський тур хору стартував в середині квітня, і колектив вже дістався кордону Сполучених Штатів та Канади, де й розташований знаменитий Ніагарський водоспад.

Учасники Гомону вдягнулися у жовіт дощовики та влаштували імпровізований концерт, обравши для цього символічну пісню. На тлі добре чути, як українцям гучно “підспівує” сама Ніагара.

– Біля Ніагарського водоспаду співаємо Водограй Володимира Івасюка. А завтра знову в дорогу — їдемо до Оттави, – йдеться у дописі.

Ця композиція вважається однією з найвідоміших українських пісень у світі. Івасюк написав її у 21-ріному віці, надихнувшись косівським водоспадом Гук.

Реакція мережі

Шанувальники хору Гомін оцінили перфоманс. Зокрема ті, хто мешкає за кордоном і вже придбав квитки на концерт.

З нетерпінням чекаю на ваш виступ 1 травня, бо квитки придбали усією родиною, ще три місяці тому, як тільки вони зʼявились у продажі. See you soon!

Які ви круті! Серце тішиться! Мрію попасти на ваш концерт!

Чекаємо в Оттаві!

Велкам ту Нідерланди знову! Чекаю!

Які молодці!

Попереду у колективу виступи ще у вісьмох канадських містах з українськими ретро-піснями. Далі на артистів чекає тур Європою, а протягом літа Гомін співатиме для своїх українських шанувальників під час туру, що охопить понад 40 міст.

