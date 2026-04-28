Під шум води: хор Гомін заспівав Водограй Івасюка біля Ніагарського водоспаду
- Імпровізований виступ влаштували під час туру США і Канадою
- Перформанс відбувся під "акомпанемент" водоспаду.
- Після США та Канади, хор готується до туру Європою і масштабних виступів в Україні.
Учасники хору Гомін заспівали Водограй легендарного Володимира Івасюка біля Ніагарського водоспаду.
Зараз колектив перебуває у турі містами США та Канади та встиг відіграти девʼять концертів.
Гомін заспівав Водограй біля Ніагари
Американський тур хору стартував в середині квітня, і колектив вже дістався кордону Сполучених Штатів та Канади, де й розташований знаменитий Ніагарський водоспад.
Учасники Гомону вдягнулися у жовіт дощовики та влаштували імпровізований концерт, обравши для цього символічну пісню. На тлі добре чути, як українцям гучно “підспівує” сама Ніагара.
– Біля Ніагарського водоспаду співаємо Водограй Володимира Івасюка. А завтра знову в дорогу — їдемо до Оттави, – йдеться у дописі.
Ця композиція вважається однією з найвідоміших українських пісень у світі. Івасюк написав її у 21-ріному віці, надихнувшись косівським водоспадом Гук.
Реакція мережі
Шанувальники хору Гомін оцінили перфоманс. Зокрема ті, хто мешкає за кордоном і вже придбав квитки на концерт.
- З нетерпінням чекаю на ваш виступ 1 травня, бо квитки придбали усією родиною, ще три місяці тому, як тільки вони зʼявились у продажі. See you soon!
- Які ви круті! Серце тішиться! Мрію попасти на ваш концерт!
- Чекаємо в Оттаві!
- Велкам ту Нідерланди знову! Чекаю!
- Які молодці!
Попереду у колективу виступи ще у вісьмох канадських містах з українськими ретро-піснями. Далі на артистів чекає тур Європою, а протягом літа Гомін співатиме для своїх українських шанувальників під час туру, що охопить понад 40 міст.