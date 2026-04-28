В мае Европа вновь оживет музыкой. Песенный конкурс Евровидение-2026 пройдет в столице Австрии — Вене. Именно этот город примет юбилейное, 70-е шоу после победы австрийцев в прошлом году. Основной площадкой станет известная арена Винер Штадтгалле.

Конкурс будет состоять из двух полуфиналов и гранд-финала. Первый полуфинал запланирован на 12 мая, второй — на 14 мая, а победителя определят уже 16 мая во время финального шоу.

В этом году Украину представит певица Leleka с песней Ridnym. Она выступит во втором полуфинале и будет бороться за выход в финал вместе с десятками других стран.

Каковы прогнозы букмекеров на Евровидение 2026 и какое место прогнозируют Украине, читайте в нашем материале.

Букмекеры Евровидения 2026: Украина в полуфинале

Букмекеры Евровидения 2026 в Европе на платформе Eurovisionworld в очередной раз обновили прогноз на победителя песенного конкурса.

На Евровидении 2026 букмекеры почти не сомневаются в прохождении Украины в финал. Шансы Украины оказаться в финале составляют около 91%. Во втором полуфинале, по мнению букмекеров, наша страна входит в тройку лидеров вместе с Австралией (92%) и Данией (91%). Также высокие шансы выйти в финал имеют Румыния (84%), Кипр (79%) и Болгария (78%).

Из первого полуфинала в финал могут выйти Финляндия и Греция, у которых по 94%, а шансы Швеции и Израиля оценивают в 93%.

Прогноз букмекеров на Евровидение 2026: кто фаворит и каковы шансы Украины

Букмекеры по-прежнему делают главную ставку на Финляндию, вероятность победы которой в гранд-финале на данный момент составляет 31%. Остальные страны заметно отстают: второе место занимает Дания с 11%, далее следуют Франция и Греция, у которых по 10%. Замыкает пятерку фаворитов Австралия с 8%.

Украина пока находится на 9-м месте в общем рейтинге финалистов. Вероятность победы Leleka с песней Ridnym оценивают в 2%.

Кто будет комментировать шоу

Украинскую трансляцию конкурса будет комментировать Тимур Мирошниченко. В разные дни к нему присоединятся приглашенные сокомментаторы, среди которых стендап-комик Василий Байдак, певица и продюсер Светлана Тарабарова, а также рэперша alyona alyona.

Какой будет сцена юбилейного шоу

Организаторы готовят масштабное шоу с новой сценой, разработанной известным сценографом Флорианом Видером. Центральным элементом станет большая светодиодная платформа в форме изогнутого листа — символа обновления и творчества.

Также между сценой и грим-румом обустроят специальный подиум для выходов артистов к зрителям, а трансляцию дополнят новыми техническими решениями.

Несмотря на сдержанные оценки букмекеров относительно финала, Украина остается среди тех стран, которые способны приятно удивить. И именно это каждый год поддерживает главную интригу Евровидения.

