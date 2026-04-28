Французский актер Жан Рено представил свою вторую книгу. Она получила название Побег и посвящена принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в Россию.

Жан Рено издал роман о похищенных украинских детях

По словам Жана Рено, на написание книги Побег его вдохновила информация о более 19 тыс. похищенных Россией украинских детей. Об этом он рассказал в интервью Télé 7.

— Это просто текущие события. Когда я услышал об этой истории (19 546 похищенных украинских детей были идентифицированы в 2024 году несколькими неправительственными организациями, работающими над этим вопросом), я был шокирован. Я считал безумием, что этих детей похищают для промывания мозгов. Я не делаю политическое заявление, я хотел превратить это в роман, — отметил актер.

Главной героиней его книги является Эмма – массажистка, ставшая агентом французских спецслужб. События в книге Побег разворачиваются в Сибири в лагере для украинских подростков. Французская секретная служба вербует девушку, чтобы она проникла туда и задокументировала происходящее.

Сейчас смотрят

— Отправляясь на самую опасную миссию в своей молодой карьере, Эмма скрывает личность “под прикрытием”, чтобы сблизиться с российским агентом. Цель: проследить жизнь тысяч молодых людей, депортированных в ад новых ГУЛАГов, — говорится в описании книги.

К слову, Эмма – не новый персонаж. Первая книга Жана Рено также об этой героине.

Что касается поддержки Жаном Рено Украины во время полномасштабной войны, то актер ничего не говорил. Однако презентовав роман Побег — можно сделать выводы, что таким образом он выразил солидарность с украинским народом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.