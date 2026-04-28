Французський актор Жан Рено презентував свою другу книгу. Вона отримала назву Втеча, і присвяченна примусовій депортації українських дітей із тимчасово окупованих территорій до Росії.

Жан Рено видав роман про викрадених українських дітей

За словами Жана Рено, на написання книги Втеча його надихнула інформація про понад 19 тис. викраденних Росією українських дітей. Про це він розповів в інтерв’ю Télé 7.

– Це просто поточні події. Коли я почув про цю історію (19 546 викрадених українських дітей було ідентифіковано у 2024 році кількома неурядовими організаціями, що працюють над цим питанням), я був надзвичайно шокований. Я вважав божевіллям, що цих дітей викрадають для промивання мізків. Я не роблю політичної заяви, я хотів перетворити це на роман, – зазначив актор.

Головною героїнею його книги є Емма – масажистка, яка стала агенткою французьких спецслужб. Події у книзі Втеча відбувають у Сибірі в таборі для українських підлітків. Французька секретна служба вербує дівчину, щоб вона проникла туди та задокументувала те, що там відбувається.

Зараз дивляться

– Вирушаючи на найнебезпечнішу місію у своїй молодій кар’єрі, Емма приховує особистість “під прикриттям”, щоб зблизитися з російським агентом. Мета: простежити життя тисяч молодих людей, депортованих до пекла нових ГУЛАГів, – йдеться в описі до книги.

До слова, Емма – не новий персонаж. Перша книга Жана Рено також про цю героїню.

Щодо підтримки Жаном Рено України під час повномасштабної війни, то актор нічого не говорив. Однак, презентувавши роман Втеча – можна зробити висновки, що таким чином він висловив солідарність з українським народом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.