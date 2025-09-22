После бойкота и падения акций Disney: шоу Джимми Киммела возвращают в эфир
Шоу телеведущего Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live! вернут в эфир телеканала ABC.
Его приостановили из-за комментариев Киммела после убийства Чарли Кирка, когда ведущий акцентировал внимание на реакции движения MAGA и президента США Дональда Трампа на его смерть. В Disney назвали их “нетактичными”.
О возвращении шоу пишут CNN и Variety, ссылаясь на заявление Walt Disney Company, которая владеет ABC.
Шоу Джимми Киммела вернут в эфир ABC
– Мы провели последние дни, ведя глубокие разговоры с Джимми, и после этих разговоров мы приняли решение вернуть шоу во вторник, – говорится в заявлении компании Walt Disney Company.
Программа Jimmy Kimmel Live! была внезапно и на неопределенный срок снята с эфира на прошлой неделе после того, как председатель Федеральной комиссии по вопросам связи Брендан Карр пригрозил аффилированным телеканалам лишением лицензий, если они не “примут меры” против ведущего ток-шоу.
Тогда ABC “на неопределенный срок” отстранил Киммела от работы.
Это вызвало дискуссию о вмешательстве правительства и свободе слова между сторонниками администрации Трампа и Киммелом, которые на протяжении многих лет открыто критиковали друг друга.
Перед новостью о его возвращении в понедельник более 400 артистов, среди которых Том Хэнкс, Мерил Стрип и Дженнифер Энистон, подписали открытое письмо в поддержку Киммела.
В течение прошлой недели перед офисами компании в Нью-Йорке и Бербанке, что в Калифорнии, а также перед зданием, где записывается шоу Киммела в Голливуде, прошли организованные протесты против Disney. В социальных сетях люди стали сообщать о массовых отменах подписок Disney.
По данным Forbes, после отстранения Джимми Киммела цена акций Disney упала примерно на 3,7% от своего максимума в среду, а рыночная капитализация составляет $202,5 млрд, что означает потерю около $7,4 млрд акционерной стоимости.
Впоследствии появилась информация, что компания требовала от Киммела публичных извинений перед семьей Кирка и личного взноса в пользу его семьи и основанной им организации Turning Point USA.
Сообщалось, что 57-летний Киммел категорически отказался выполнить эти условия.