Шоу телеведущего Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live! вернут в эфир телеканала ABC.

Его приостановили из-за комментариев Киммела после убийства Чарли Кирка, когда ведущий акцентировал внимание на реакции движения MAGA и президента США Дональда Трампа на его смерть. В Disney назвали их “нетактичными”.

О возвращении шоу пишут CNN и Variety, ссылаясь на заявление Walt Disney Company, которая владеет ABC.

Сейчас смотрят

Шоу Джимми Киммела вернут в эфир ABC

– Мы провели последние дни, ведя глубокие разговоры с Джимми, и после этих разговоров мы приняли решение вернуть шоу во вторник, – говорится в заявлении компании Walt Disney Company.

Программа Jimmy Kimmel Live! была внезапно и на неопределенный срок снята с эфира на прошлой неделе после того, как председатель Федеральной комиссии по вопросам связи Брендан Карр пригрозил аффилированным телеканалам лишением лицензий, если они не “примут меры” против ведущего ток-шоу.

Тогда ABC “на неопределенный срок” отстранил Киммела от работы.

Это вызвало дискуссию о вмешательстве правительства и свободе слова между сторонниками администрации Трампа и Киммелом, которые на протяжении многих лет открыто критиковали друг друга.

Перед новостью о его возвращении в понедельник более 400 артистов, среди которых Том Хэнкс, Мерил Стрип и Дженнифер Энистон, подписали открытое письмо в поддержку Киммела.

В течение прошлой недели перед офисами компании в Нью-Йорке и Бербанке, что в Калифорнии, а также перед зданием, где записывается шоу Киммела в Голливуде, прошли организованные протесты против Disney. В социальных сетях люди стали сообщать о массовых отменах подписок Disney.

По данным Forbes, после отстранения Джимми Киммела цена акций Disney упала примерно на 3,7% от своего максимума в среду, а рыночная капитализация составляет $202,5 млрд, что означает потерю около $7,4 млрд акционерной стоимости.

Впоследствии появилась информация, что компания требовала от Киммела публичных извинений перед семьей Кирка и личного взноса в пользу его семьи и основанной им организации Turning Point USA.

Сообщалось, что 57-летний Киммел категорически отказался выполнить эти условия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.