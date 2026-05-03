Зрители телеканала СТБ просмотрели свежие эпизоды проекта, вышедшие в эфир 2 и 3 мая. Новые серии поразили зрителей нестандартными задачами и неожиданными поворотами событий.

Как прошел 18 выпуск МастерШеф 17

В течение этой недели кулинары пытались покорить сердца маленьких гостей, искали общий язык с конкурентами и воспроизводили сложные рецепты от шеф-поваров. Все детали конкурсов, а также ответ на вопрос, кто покинул МастерШеф сегодня, 3 мая, читайте дальше в нашем материале.

Новая неделя в шоу МастерШеф 17 сезон 18 выпуск началась с яркого детского праздника. Кухня превратилась в площадку для именинников, ставших самыми требовательными судьями. Любители должны были разработать полезный рацион, состоявший из десерта и основного блюда, чтобы угодить малышам.

Сейчас смотрят

Следующим испытанием стала работа с индейкой. Также команды демонстрировали навыки точного копирования и творческого переосмысления: они готовили образец от судей, презентовали собственные идеи и создавали вариации блюд своих оппонентов.

Кульминацией недели стала битва черных, посвященная теме здорового образа жизни. Претенденты на вылет готовили хелси-меню, параллельно преодолевая дистанцию ​​в 5 тыс. шагов прямо во время приготовления. Такая проверка на выносливость определила, кто покинул МастерШеф на этот раз, ведь один из кулинаров не справился с двойной нагрузкой.

Кто покинул МастерШеф 17 в 18 выпуске 3 мая

Среди тех, кто покинул МастерШеф сегодня, оказался Андрей Снигуо. 20-летний фудблогер и владелец рекламного агентства не смог пройти испытание битвы черных.

Известно, что он пришел на проект, чтобы проверить себя на большой кухне и обрести новый опыт.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.