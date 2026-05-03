Глядачі телеканалу СТБ переглянули свіжі епізоди проєкту, що вийшли в ефір 2 та 3 травня. Нові серії вразили глядачів нестандартними завданнями та неочікуваними поворотами подій.

Як пройшов 18 випуск МастерШеф 17

Протягом цього тижня кулінари намагалися підкорити серця маленьких гостей, шукали спільну мову з конкурентами та відтворювали складні рецепти від шеф-кухарів. Усі деталі конкурсів, а також відповідь на питання, хто покинув МастерШеф сьогодні, 3 травня, читайте далі у нашому матеріалі.

Новий тиждень у шоу МастерШеф 17 сезон 18 випуск розпочався із яскравого дитячого свята. Кухня перетворилася на майданчик для іменинників, які стали найвибагливішими суддями. Аматори мали розробити корисний раціон, що складався з десерту та основної страви, щоб догодити малечі.

Наступним випробуванням стала робота з індичкою. Також команди демонстрували навички точного копіювання та творчого переосмислення: вони готували страву-взірець від суддів, презентували власні ідеї та створювали варіації страв своїх опонентів.

Кульмінацією тижня стала битва чорних, присвячена темі здорового способу життя. Претенденти на виліт готували хелсі-меню, паралельно долаючи дистанцію у 5 тис. кроків прямо під час готування. Така перевірка на витривалість визначила, хто покинув МастерШеф цього разу, адже один із кулінарів не впорався з подвійним навантаженням.

Хто покинув МастерШеф 17 у 18 випуску 3 травня

Серед тих, хто покинув МастерШеф сьогодні, опинився Андрій Снігур. 20-річний фудблогер та власник рекламної агенції не зміг пройти випробування битви чорних.

Відомо, що він прийшов на проєкт, щоб перевірити себе на великій кухні та здобути новий досвід.

