Это все о нас: Сумская в 30-ю годовщину брака раскрыла подробности отношений с мужем
- Ольга Сумская призналась, что ей "немного неловко" из-за такой даты.
- В посте актриса объяснила символику 30-летия брака.
- Сумская поделилась эмоциональным видео с мужем под их общую песню.
Звездная пара Ольги Сумской и Виталия Борисюка отмечает 30-ю годовщину свадьбы. По такому поводу актриса поделилась трогательным постом, признавшись, что ей “немного неловко от этой даты”.
Сумская и Борисюк отмечают жемчужную годовщину
В своем посте Ольга отметила, что специально узнала, как называется годовщина брака, когда пара уже 30 лет вместе.
– 30-летие совместной жизни называется жемчужной свадьбой. Это символизирует три десятилетия, в течение которых отношения, подобно настоящей жемчужине, становились крепче, красивее и ценнее, преодолевая все испытания, – прокомментировала Сумская.
Она добавила, что жемчужина символизирует мудрость, чистоту и безупречность любви.
– Это все о нас, Борисюк! Аааа! Класс! Люблю! – эмоционально завершила пост звезда.
Сообщение она дополнила видео с мужем, выбрав в качестве аудиосопровождения их совместную песню под названием Відтінки щастя.
Реакция сети
В комментариях под постом отметился певец Виталий Козловский, который пожелал супругам счастливой и долгой жизни. К поздравлениям присоединились и другие подписчики Ольги, которых поразила солидность даты.
- Самые искренние поздравления! Дай Бог вместе рука об руку до 100!
- Поздравляю с праздником! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, уют и радость, а все мечты сбываются вместе!
- Поздравляем вашу прекрасную пару с таким замечательным юбилеем свадьбы! Желаем молодой паре дожить до золотой свадьбы! Горько!
- Какая замечательная пара! Мои поздравления! Счастья вам и вечной любви! Многая лета! Мирного неба над Украиной!
- Нужно иметь большую любовь и мудрость, чтобы делить жизнь вместе столько лет! Любви вам и здоровья обоим!
- Вы прекрасны! Одному Богу известно, что означает эта дата и сколько пришлось пройти вместе и простить друг другу.
- Я 20 лет в браке и уже многое понимаю. Так держать до золотой годовщины как минимум!
- Самые искренние поздравления! Желаю еще 500 лет!
- Какая же прекрасная пара: красивые, мелодичные, талантливые! Очень приятно смотреть!
Напомним, что с Виталием Борисюком Ольга Сумская поженилась в 1996 году. В браке у них родилась дочь Анна.
С 1989 по 1991 год актриса была замужем за актером Евгением Паперным. От него она родила старшую дочь Антонину, которая сейчас проживает в России.
Из-за этого усилился конфликт в отношениях Сумской с ее старшей сестрой Натальей и ее семьей.