Звездная пара Ольги Сумской и Виталия Борисюка отмечает 30-ю годовщину свадьбы. По такому поводу актриса поделилась трогательным постом, признавшись, что ей “немного неловко от этой даты”.

В своем посте Ольга отметила, что специально узнала, как называется годовщина брака, когда пара уже 30 лет вместе.

– 30-летие совместной жизни называется жемчужной свадьбой. Это символизирует три десятилетия, в течение которых отношения, подобно настоящей жемчужине, становились крепче, красивее и ценнее, преодолевая все испытания, – прокомментировала Сумская.

Она добавила, что жемчужина символизирует мудрость, чистоту и безупречность любви.

– Это все о нас, Борисюк! Аааа! Класс! Люблю! – эмоционально завершила пост звезда.

Сообщение она дополнила видео с мужем, выбрав в качестве аудиосопровождения их совместную песню под названием Відтінки щастя.

Реакция сети

В комментариях под постом отметился певец Виталий Козловский, который пожелал супругам счастливой и долгой жизни. К поздравлениям присоединились и другие подписчики Ольги, которых поразила солидность даты.

Самые искренние поздравления! Дай Бог вместе рука об руку до 100!

Поздравляю с праздником! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, уют и радость, а все мечты сбываются вместе!

Поздравляем вашу прекрасную пару с таким замечательным юбилеем свадьбы! Желаем молодой паре дожить до золотой свадьбы! Горько!

Какая замечательная пара! Мои поздравления! Счастья вам и вечной любви! Многая лета! Мирного неба над Украиной!

Нужно иметь большую любовь и мудрость, чтобы делить жизнь вместе столько лет! Любви вам и здоровья обоим!

Вы прекрасны! Одному Богу известно, что означает эта дата и сколько пришлось пройти вместе и простить друг другу.

Я 20 лет в браке и уже многое понимаю. Так держать до золотой годовщины как минимум!

Самые искренние поздравления! Желаю еще 500 лет!

Какая же прекрасная пара: красивые, мелодичные, талантливые! Очень приятно смотреть!

Напомним, что с Виталием Борисюком Ольга Сумская поженилась в 1996 году. В браке у них родилась дочь Анна.

С 1989 по 1991 год актриса была замужем за актером Евгением Паперным. От него она родила старшую дочь Антонину, которая сейчас проживает в России.

Из-за этого усилился конфликт в отношениях Сумской с ее старшей сестрой Натальей и ее семьей.

