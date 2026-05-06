Зіркова пара Ольги Сумської та Віталія Борисюка святкує 30-ту річницю шлюбу. З цієї нагоди акторка поділилася зворушливим постом, зізнавшись, що їй “трохи ніяково від цієї дати”.

Сумська та Борисюк святкують перлинне весілля

У своєму дописі Ольга зазначила, що спеціально дізналася, як називається річниця шлюбу, коли пара вже 30 років разом.

– 30-річчя спільного життя називається перлинним весіллям. Це символізує три десятиліття, протягом яких стосунки, подібно до справжньої перлини, ставали міцнішими, красивішими та ціннішими, долаючи всі випробування, – прокоментувала Сумська.

Вона додала, що перлина символізує мудрість, чистоту та бездоганність кохання.

–  Це все про нас, Борисюк! Аааа! Клас! Люблю! – емоційно завершила пост зірка.

Повідомлення вона доповнила відео з чоловіком, обравши аудіосупроводом їхню спільну пісню під назвою Відтінки щастя.

Реакція мережі

У коментарях під постом відзначився співак Віталій Козловський, який побажав подружжю щасливого та довгого життя. Долучилися до привітань й інші підписники Ольги, яких вразила солідність дати.

  • Найщиріші вітання! Дай Боже разом рука в руці до 100!
  • Вітаю зі святом! Нехай у вашому домі завжди панують любов, затишок і радість, а всі мрії здійснюються разом!
  • Вітаємо вашу прекрасну пару з таким чудовим ювілеєм весілля! Бажаєм парі молодій дожити до весілля золотого! Гірко!
  • Яка чудова пара! Мої вітання! Щастя вам і вічної любові! Многая літа! Мирного неба над Україною!
  • Треба мати велику любов та мудрість розділяти життя разом стільки років! Любові вам та здоровʼя обом!
  • Ви прекрасні! Одному Богу відомо, що означає ця дата та скільки довелося пройти разом та пробачити одне одному. Я 20 років в шлюбі і розумію вже багато. Так тримати до золотого мінімум!
  • Найщиріші вітання! Бажаю ще 500 років!
  • Яка ж пара прекрасна: гарні, співучі, талановиті! Любо-дорого дивитися!

Нагадаємо, що з Віталієм Борисюком Ольга Сумська побралася у 1996 році. У шлюбі в них народилася донька Ганна.

З 1989 по 1991 рік акторка була заміжня за актором Євгеном Паперним. Від нього вона народила старшу доньку Антоніну, яка зараз мешкає в Росії.

Через це посилився конфлікт у стосунках Сумської з її старшою сестрою Наталією та її родиною.

