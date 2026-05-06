Це все про нас: Сумська у 30-ту річницю шлюбу розкрила подробиці стосунків з чоловіком
- Ольга Сумська зізналася, що їй "трохи ніяково" від такої дати.
- У пості акторка пояснила символіку 30-ї річниці шлюбу.
- Сумська поділилася емоційним відео з чоловіком під їхню спільну пісню.
Зіркова пара Ольги Сумської та Віталія Борисюка святкує 30-ту річницю шлюбу. З цієї нагоди акторка поділилася зворушливим постом, зізнавшись, що їй “трохи ніяково від цієї дати”.
Сумська та Борисюк святкують перлинне весілля
У своєму дописі Ольга зазначила, що спеціально дізналася, як називається річниця шлюбу, коли пара вже 30 років разом.
– 30-річчя спільного життя називається перлинним весіллям. Це символізує три десятиліття, протягом яких стосунки, подібно до справжньої перлини, ставали міцнішими, красивішими та ціннішими, долаючи всі випробування, – прокоментувала Сумська.
Вона додала, що перлина символізує мудрість, чистоту та бездоганність кохання.
– Це все про нас, Борисюк! Аааа! Клас! Люблю! – емоційно завершила пост зірка.
Повідомлення вона доповнила відео з чоловіком, обравши аудіосупроводом їхню спільну пісню під назвою Відтінки щастя.
Реакція мережі
У коментарях під постом відзначився співак Віталій Козловський, який побажав подружжю щасливого та довгого життя. Долучилися до привітань й інші підписники Ольги, яких вразила солідність дати.
- Найщиріші вітання! Дай Боже разом рука в руці до 100!
- Вітаю зі святом! Нехай у вашому домі завжди панують любов, затишок і радість, а всі мрії здійснюються разом!
- Вітаємо вашу прекрасну пару з таким чудовим ювілеєм весілля! Бажаєм парі молодій дожити до весілля золотого! Гірко!
- Яка чудова пара! Мої вітання! Щастя вам і вічної любові! Многая літа! Мирного неба над Україною!
- Треба мати велику любов та мудрість розділяти життя разом стільки років! Любові вам та здоровʼя обом!
- Ви прекрасні! Одному Богу відомо, що означає ця дата та скільки довелося пройти разом та пробачити одне одному. Я 20 років в шлюбі і розумію вже багато. Так тримати до золотого мінімум!
- Найщиріші вітання! Бажаю ще 500 років!
- Яка ж пара прекрасна: гарні, співучі, талановиті! Любо-дорого дивитися!
Нагадаємо, що з Віталієм Борисюком Ольга Сумська побралася у 1996 році. У шлюбі в них народилася донька Ганна.
З 1989 по 1991 рік акторка була заміжня за актором Євгеном Паперним. Від нього вона народила старшу доньку Антоніну, яка зараз мешкає в Росії.
Через це посилився конфлікт у стосунках Сумської з її старшою сестрою Наталією та її родиною.