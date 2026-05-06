Зіркова пара Ольги Сумської та Віталія Борисюка святкує 30-ту річницю шлюбу. З цієї нагоди акторка поділилася зворушливим постом, зізнавшись, що їй “трохи ніяково від цієї дати”.

Сумська та Борисюк святкують перлинне весілля

У своєму дописі Ольга зазначила, що спеціально дізналася, як називається річниця шлюбу, коли пара вже 30 років разом.

– 30-річчя спільного життя називається перлинним весіллям. Це символізує три десятиліття, протягом яких стосунки, подібно до справжньої перлини, ставали міцнішими, красивішими та ціннішими, долаючи всі випробування, – прокоментувала Сумська.

Вона додала, що перлина символізує мудрість, чистоту та бездоганність кохання.

– Це все про нас, Борисюк! Аааа! Клас! Люблю! – емоційно завершила пост зірка.

Повідомлення вона доповнила відео з чоловіком, обравши аудіосупроводом їхню спільну пісню під назвою Відтінки щастя.

Реакція мережі

У коментарях під постом відзначився співак Віталій Козловський, який побажав подружжю щасливого та довгого життя. Долучилися до привітань й інші підписники Ольги, яких вразила солідність дати.

Найщиріші вітання! Дай Боже разом рука в руці до 100!

Вітаю зі святом! Нехай у вашому домі завжди панують любов, затишок і радість, а всі мрії здійснюються разом!

Вітаємо вашу прекрасну пару з таким чудовим ювілеєм весілля! Бажаєм парі молодій дожити до весілля золотого! Гірко!

Яка чудова пара! Мої вітання! Щастя вам і вічної любові! Многая літа! Мирного неба над Україною!

Треба мати велику любов та мудрість розділяти життя разом стільки років! Любові вам та здоровʼя обом!

Ви прекрасні! Одному Богу відомо, що означає ця дата та скільки довелося пройти разом та пробачити одне одному. Я 20 років в шлюбі і розумію вже багато. Так тримати до золотого мінімум!

Найщиріші вітання! Бажаю ще 500 років!

Яка ж пара прекрасна: гарні, співучі, талановиті! Любо-дорого дивитися!

Нагадаємо, що з Віталієм Борисюком Ольга Сумська побралася у 1996 році. У шлюбі в них народилася донька Ганна.

З 1989 по 1991 рік акторка була заміжня за актором Євгеном Паперним. Від нього вона народила старшу доньку Антоніну, яка зараз мешкає в Росії.

Через це посилився конфлікт у стосунках Сумської з її старшою сестрою Наталією та її родиною.

