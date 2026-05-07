Судебная тяжба между бывшей звездной парой Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом вокруг французской винодельни Château Miraval приняла новый оборот.

Суд Лос-Анджелеса встал на сторону актрисы, защитив её право на конфиденциальность.

Джоли выиграла суд у Питта

Судья отклонил ходатайство 62-летнего Брэда Питта, который пытался заставить 50-летнюю Джоли предоставить доступ к ее частной электронной переписке.

Речь идет о документах, связанных с продажей ее доли в винодельне Château Miraval в 2021 году.

Питт настаивал, что эти письма, в частности переписка актрисы с ее бизнес-менеджером, публицистами и финансовыми консультантами, не подпадают под адвокатскую тайну.

Однако судья решил, что актер не предоставил достаточно доказательств, чтобы отменить эту защиту.

Адвокат актрисы Пол Мерфи назвал это решение “важной победой”. По его словам, Питт сначала требовал 126 документов, затем уменьшил требования до 22, но в итоге получил “ноль”.

В команде Джоли заявляют, что это очередная попытка актера контролировать ее коммуникации.

Суть конфликта между Джоли и Питтом

Юридическая война за поместье Miraval продолжается с 2022 года. Брэд Питт подал иск против Джоли, обвинив ее в продаже своей доли компании Tenute del Mondo (винное подразделение Stoli Group) без его согласия.

Актер утверждает, что у них была договоренность не продавать свои доли в бизнесе без согласования друг с другом.

Анджелина Джоли отрицает существование такой договоренности. Она подала встречный иск, заявив, что Питт ведет против нее “мстительную войну”.

Переписка, которую пытался получить актер, по его мнению, могла доказать, что продажа была преднамеренным шагом, направленным на нанесение ущерба его интересам и деятельности винодельни.

Источник : PageSix

