Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі звернулася до суду з вимогою, щоби ексчоловік, актор Бред Пітт, компенсував їй $33 тис. юридичних витрат у межах справи щодо французького маєтку Château Miraval.

Джолі хоче від Пітта $33 тис. – що це за сума

Акторка стверджує, що змушена була витратити ці кошти, реагуючи на клопотання Пітта надати її приватне листування, пов’язане з бізнесом.

– Джолі неодноразово просила Пітта відкликати своє клопотання. Вона попереджала, що якщо суд його відхилить, вимагатиме компенсації витрат на адвокатів, – йдеться у матеріалах справи.

Оскільки так і сталося, Анджеліна Джолі просить суд зобов’язати його повернути $33 тис.

Судова тяганина між колишнім подружжям триває вже кілька років. Актор звинувачує колишню в тому, що вона продала свою частку виноробні Miraval компанії Stoli Group без його згоди, тоді як Джолі наполягає, що мала на це повне право.

У новій заяві акторка пояснила, що ще у 2017 році розглядала можливість продати свою частку самому Пітту, проте переговори були “емоційно важкими” через те, як закінчилися їхні стосунки.

– Ми там одружилися, я проводила там частину вагітності та привезла близнюків додому саме з Miraval. Втратити цей дім було особливо болісно для дітей, – зазначила Джолі.

Джолі про розлучення з Піттом

Загалом знаменитість назвала розлучення емоційно важким і травматичним періодом. У заяві вона підкреслила, що після розриву залишила ексчоловіку повний контроль над їхніми будинками в Лос-Анджелесі та Miraval – без компенсації, сподіваючись на спокій у спілкуванні.

– Події, які призвели до мого розриву з Бредом, були важкими для мене та дітей, – сказала акторка.

Вона також повідомила, що протягом двох років відмовлялася від роботи, щоби зосередитись на дітях, не отримувала аліментів і була змушена взяти у Пітта позику з відсотками, адже всі її заощадження були “заморожені” у Miraval.

Бред Пітт раніше вже коментував скандальне розлучення з Анджеліною Джолі та пролив світло на розвиток нинішніх стосунків з Інес де Рамон.

Джерело : PageSix

