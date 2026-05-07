Судова тяганина між колишнім зірковим подружжям Анджеліни Джолі та Бреда Пітта навколо французької виноробні Château Miraval отримала новий поворот.

Суд Лос-Анджелеса став на бік акторки, захистивши її право на конфіденційність.

Суддя відхилив клопотання 62-річного Бреда Пітта, який намагався змусити 50-річну Джолі надати доступ до її приватного електронного листування.

Йдеться про документи, пов’язані з продажем її частки у виноробні Château Miraval у 2021 році.

Пітт наполягав, що ці листи, зокрема спілкування актриси з її бізнес-менеджером, публіцистами та фінансовими консультантами, не підпадають під адвокатську таємницю.

Однак суддя вирішив, що актор не надав достатньо доказів, щоб скасувати цей захист.

Адвокат актриси Пол Мерфі назвав це рішення “важливою перемогою”. За його словами, Пітт спочатку вимагав 126 документів, потім зменшив вимоги до 22, але в результаті отримав “нуль”.

У команді Джолі заявляють, що це чергова спроба актора контролювати її комунікації.

Суть конфлікту між Джолі та Піттом

Юридична війна за маєток Miraval триває з 2022 року. Бред Пітт подав позов проти Джолі, звинувативши її у продажі своєї частки компанії Tenute del Mondo (винний підрозділ Stoli Group) без його згоди.

Актор стверджує, що вони мали домовленість не продавати свої частини бізнесу без погодження одне одного.

Анджеліна Джолі заперечує існування такої угоди. Вона подала зустрічний позов, заявивши, що Пітт веде проти неї “мстиву війну”.

Листування, яке намагався отримати актор, на його думку, могло довести, що продаж був навмисним кроком для завдання шкоди його інтересам та діяльності виноробні.

Джерело : PageSix

