Умерла заслуженная артистка Украины, актриса Черниговского драмтеатра и исполнительница роли бабы Палажки в сериале Поймать Кайдаша Любовь Колесникова. Ей было 74 года.

Актрисы не стало утром 7 мая. Как сообщила директор драмтеатра Оксана Туник-Фриз, Любовь Колесникова долгое время боролась с тяжелой болезнью.

Отмечается, что она ушла из жизни под наблюдением врачей, заботе и поддержке родного коллектива.

Прощание с артисткой состоится 8 мая в Черниговском драмтеатре. Точное время церемонии сообщат дополнительно.

Творческий путь и самые известные роли

Любовь Колесникова родилась 1 июля 1951 года в селе Остров Житомирской области. Интерес к сцене проявился еще в детстве – в 13 лет она сыграла свою первую роль в народном театре.

После школы училась в Киевской эстрадно-цирковой студии. Профессиональная деятельность начала в 1971 году на сцене Нежинского драмтеатра имени Михаила Коцюбинского.

В марте 1978 года актрису пригласили в Черниговский драмтеатр, где она работала до последних дней.

За время карьеры Любовь Колесникова создала более ста сценических образов в представлениях разных жанров. Среди них — Юнона в Энеиде Ивана Котляревского, Шанель в пьесе Восемь любящих женщин Робера Тома, Одарка в Фараонах Алексея Коломийца, Коробочка из Мертвых душ, Гордыля из Цыганки Азы Михаила Старицкого.

Также актриса сыграла немало ролей в спектаклях для детей.

