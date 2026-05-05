Умер Евгений Сивокинь — классик украинской анимации
- Ушел из жизни режиссер и художник Евгений Сивокинь, который был одним из основателей украинской школы анимации.
- Художник воспитал несколько поколений аниматоров и создал знаковые картины, ставшие мировой классикой.
В возрасте 88 лет ушел из жизни Евгений Сивокинь – классик украинской анимации, принимавший участие в создании многих мультфильмов, в частности, Казаки и других из этой серии.
Об этом сообщают Украинская Киноакадемия и Довженко-Центр.
Евгений Сивокинь умер: что известно
На 89-м году жизни умер выдающийся режиссер, художник и сценарист Евгений Сивокинь – фигура, которая десятилетиями формировала лицо современной анимации.
Он ушел из жизни за несколько дней до своего дня рождения, который должен был отметить 7 мая.
Евгений Сивокинь был одним из основателей школы анимации. Его творческое наследие насчитывает более 25 фильмов, которые стали классикой и представляли Украину на многочисленных международных фестивалях.
Среди самых известных работ – Человек и слово, Засыпь снег дороги, Человек, умеющий летать и Осторожно – нервы.
Кроме этого, его творческое наследие включает десятки знаковых работ, среди которых Сказка о хорошем носороге, Рокировка (Лень), Сплетницы, Дерево и кошка, а также другие.
Кроме режиссерской деятельности Евгений Сивокинь посвятил значительную часть жизни преподаванию. Как педагог, он вырастил несколько поколений талантливых аниматоров, заложив основы профессионального мастерства для современных художников кино.
В 2022 году Сивоконя отметили наградой Золотая Дзига за значительный вклад в развитие украинского кинематографа.