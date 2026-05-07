Померла заслужена артистка України, акторка Чернігівського драмтеатру та виконавиця ролі баби Палажки у серіалі Спіймати Кайдаша Любов Колесникова. Їй було 74 роки.

Померла Любов Колесникова — що відомо

Акторки не стало вранці 7 травня. Як повідомила директорка драмтеатру Оксана Тунік-Фриз, Любов Колесникова тривалий час боролася з тяжкою хворобою.

Зазначається, що вона пішла з життя під наглядом лікарів, у турботі та підтримці рідного колективу.

Прощання з артисткою відбудеться 8 травня у Чернігівському драмтеатрі. Точний час церемонії повідомлять додатково.

Творчий шлях та найвідоміші ролі

Любов Колесникова народилася 1 липня 1951 року в селі Острів на Житомирщині. Інтерес до сцени проявився ще в дитинстві — у 13 років вона зіграла свою першу роль у народному театрі.

Після школи навчалася у Київській естрадно-цирковій студії. Професійну діяльність розпочала у 1971 році на сцені Ніжинського драмтеатру імені Михайла Коцюбинського.

У березні 1978 року акторку запросили до Чернігівського драмтеатру, де вона працювала до останніх днів.

За час кар’єри Любов Колесникова створила понад сто сценічних образів у виставах різних жанрів. Серед них — Юнона в Енеїді Івана Котляревського, Шанель у п’єсі Вісім люблячих жінок Робера Тома, Одарка у Фараонах Олексія Коломійця, Коробочка з Мертвих душ, Гордиля з Циганки Ази Михайла Старицького.

Також акторка зіграла чимало ролей у виставах для дітей.

Фото: Оксана Тунік-Фриз

