Померла акторка Любов Колесникова, що зіграла бабу Палажку у Спіймати Кайдаша
- Зірці серіалу Спіймати Кайдаша було 74 роки.
- Акторка тривалий час боролася з тяжкою хворобою.
- У Чернігівському драмтеатрі працювала з 1978 року до останніх днів.
Померла заслужена артистка України, акторка Чернігівського драмтеатру та виконавиця ролі баби Палажки у серіалі Спіймати Кайдаша Любов Колесникова. Їй було 74 роки.
Померла Любов Колесникова — що відомо
Акторки не стало вранці 7 травня. Як повідомила директорка драмтеатру Оксана Тунік-Фриз, Любов Колесникова тривалий час боролася з тяжкою хворобою.
Зазначається, що вона пішла з життя під наглядом лікарів, у турботі та підтримці рідного колективу.
Прощання з артисткою відбудеться 8 травня у Чернігівському драмтеатрі. Точний час церемонії повідомлять додатково.
Творчий шлях та найвідоміші ролі
Любов Колесникова народилася 1 липня 1951 року в селі Острів на Житомирщині. Інтерес до сцени проявився ще в дитинстві — у 13 років вона зіграла свою першу роль у народному театрі.
Після школи навчалася у Київській естрадно-цирковій студії. Професійну діяльність розпочала у 1971 році на сцені Ніжинського драмтеатру імені Михайла Коцюбинського.
У березні 1978 року акторку запросили до Чернігівського драмтеатру, де вона працювала до останніх днів.
За час кар’єри Любов Колесникова створила понад сто сценічних образів у виставах різних жанрів. Серед них — Юнона в Енеїді Івана Котляревського, Шанель у п’єсі Вісім люблячих жінок Робера Тома, Одарка у Фараонах Олексія Коломійця, Коробочка з Мертвих душ, Гордиля з Циганки Ази Михайла Старицького.
Також акторка зіграла чимало ролей у виставах для дітей.
Фото: Оксана Тунік-Фриз