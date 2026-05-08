Звезда 80-х, певица Бонни Тайлер, находится в критическом состоянии в одной из больниц Португалии.

74-летнюю валлийскую артистку ввели в состояние искусственной комы после того, как ее самочувствие резко ухудшилось из-за экстренной операции на кишечнике.

Что известно о состоянии Бонни Тайлер

Проблемы со здоровьем у исполнительницы хита Total Eclipse of the Heart начались в конце апреля. Ее срочно доставили в больницу города Фару (регион Алгарве) с диагнозом “перфорация кишечника”. Певице провели неотложное хирургическое вмешательство.

Еще вчера представители звезды сообщали, что операция прошла успешно и Бонни восстанавливается. Однако в последние несколько часов ситуация кардинально изменилась.

Как сообщает авторитетное португальское издание Correio da Manha, состояние артистки ухудшилось.

– Бонни Тайлер находится в состоянии индуцированной комы. Она без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, – цитируют португальские СМИ источники в больнице.

Певица находится в отделении интенсивной терапии. Медики, которые заботятся о ней, сейчас воздерживаются от оптимистических прогнозов. Они признаются, что не могут предположить, как будет развиваться ситуация в ближайшее время.

Реакция поклонников

Эта новость вызывала беспокойство у поклонников, ведь Бонни Тайлер всегда отличалась энергичностью. Недавно она заявляла, что не собирается уходить на пенсию и планирует европейское турне в конце этого года.

Артистка много лет живет на две страны – Великобританию и Португалию. В Алгарве у нее есть свой дом, где она проводила значительную часть времени вместе с мужем Робертом Салливаном.

Ранее единственной жалобой звезды на здоровье были проблемы с коленями, которые она успешно разрешила с помощью небольших операций.

Голос Бонни Тайлер с характерной хрипотой покорил мир в 80-х. Кроме мирового суперхита Total Eclipse of the Heart, она известна песнями It’s a Heartache и Holding Out for a Hero.

В 2013 году певица представляла Великобританию на конкурсе Евровидение.

Источник : Daily Mail

