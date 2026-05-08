Легендарная Бонни Тайлер в коме: состояние певицы резко ухудшилось после операции
Звезда 80-х, певица Бонни Тайлер, находится в критическом состоянии в одной из больниц Португалии.
74-летнюю валлийскую артистку ввели в состояние искусственной комы после того, как ее самочувствие резко ухудшилось из-за экстренной операции на кишечнике.
Что известно о состоянии Бонни Тайлер
Проблемы со здоровьем у исполнительницы хита Total Eclipse of the Heart начались в конце апреля. Ее срочно доставили в больницу города Фару (регион Алгарве) с диагнозом “перфорация кишечника”. Певице провели неотложное хирургическое вмешательство.
Еще вчера представители звезды сообщали, что операция прошла успешно и Бонни восстанавливается. Однако в последние несколько часов ситуация кардинально изменилась.
Как сообщает авторитетное португальское издание Correio da Manha, состояние артистки ухудшилось.
– Бонни Тайлер находится в состоянии индуцированной комы. Она без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, – цитируют португальские СМИ источники в больнице.
Певица находится в отделении интенсивной терапии. Медики, которые заботятся о ней, сейчас воздерживаются от оптимистических прогнозов. Они признаются, что не могут предположить, как будет развиваться ситуация в ближайшее время.
Реакция поклонников
Эта новость вызывала беспокойство у поклонников, ведь Бонни Тайлер всегда отличалась энергичностью. Недавно она заявляла, что не собирается уходить на пенсию и планирует европейское турне в конце этого года.
Артистка много лет живет на две страны – Великобританию и Португалию. В Алгарве у нее есть свой дом, где она проводила значительную часть времени вместе с мужем Робертом Салливаном.
Ранее единственной жалобой звезды на здоровье были проблемы с коленями, которые она успешно разрешила с помощью небольших операций.
Голос Бонни Тайлер с характерной хрипотой покорил мир в 80-х. Кроме мирового суперхита Total Eclipse of the Heart, она известна песнями It’s a Heartache и Holding Out for a Hero.
В 2013 году певица представляла Великобританию на конкурсе Евровидение.