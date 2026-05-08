Зірка 80-х, співачка Бонні Тайлер перебуває у критичному стані в одній із лікарень Португалії.

74-річну валлійську артистку ввели у стан штучної коми після того, як її самопочуття різко погіршилося внаслідок екстреної операції на кишківнику.

Що відомо про стан Бонні Тайлер

Проблеми зі здоров’ям у виконавиці хіта Total Eclipse of the Heart розпочалися наприкінці квітня. Її терміново доправили до лікарні міста Фару (регіон Алгарве) з діагнозом “перфорація кишківника”. Співачці провели невідкладне хірургічне втручання.

Ще вчора представники зірки повідомляли, що операція пройшла успішно і Бонні відновлюється. Однак за останні кілька годин ситуація кардинально змінилася.

Як повідомляє авторитетне португальське видання Correio da Manha, стан артистки погіршився.

— Бонні Тайлер перебуває в стані індукованої коми. Вона без свідомості та підключена до апарату штучної вентиляції легень, — цитують португальські ЗМІ джерела в лікарні.

Співачка знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. Медики, які опікуються нею, наразі утримуються від оптимістичних прогнозів. Вони зізнаються, що не можуть передбачити, як розвиватиметься ситуація найближчим часом.

Реакція шанувальників

Ця новина викликала занепокоєння у прихильників, адже Бонні Тайлер завжди відзначалася енергійністю. Нещодавно вона заявляла, що не збирається йти на пенсію і планує європейське турне наприкінці цього року.

Артистка багато років живе на дві країни — Велику Британію та Португалію. В Алгарве у неї є власний будинок, де вона проводила значну частину часу разом із чоловіком Робертом Салліваном.

Раніше єдиною скаргою зірки на здоров’я були проблеми з колінами, які вона успішно вирішила за допомогою невеликих операцій.

Голос Бонні Тайлер із характерною хрипотою підкорив світ у 80-х. Окрім світового суперхіта Total Eclipse of the Heart, вона відома піснями It’s a Heartache та Holding Out for a Hero.

У 2013 році співачка представляла Велику Британію на конкурсі Євробачення.

Джерело : Daily Mail

