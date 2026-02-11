Американская певица Дэми Ловато неожиданно объявила об отмене части своего гастрольного графика.

Исполнительница вынуждена отказаться от нескольких выступлений в рамках предстоящего тура It’s Not That Deep из-за проблем со здоровьем.

Почему Дэми Ловато отменяет концерты

Звезда обратилась к фанатам в сториз в Instagram, объяснив, что во время подготовки к туру переоценила свои физические возможности.

Сейчас смотрят

– Чтобы защитить свое здоровье и быть уверенной, что я смогу выложиться на все сто на каждом шоу, мне нужно заложить больше времени на отдых и репетиции, и, в конце концов, адаптироваться к графику с большим количеством выходных, что позволит мне выдержать весь тур, – написала Дэми.

Ловато официально отменила выступления, которые должны были состояться в апреле в Шарлотте, Нэшвилле, Атланте, Лас-Вегасе и Денвере.

Тур должен был начаться именно с Шарлотта 8 апреля, однако теперь старт переносится. Певица отметила, что ей очень жаль из-за этого решения, и она искренне извиняется перед теми, кто планировал быть на этих концертах.

Что касается шоу в Орландо, то его не отменили, а перенесли на 13 апреля. Именно это выступление теперь откроет гастрольный тур, а все ранее приобретенные билеты на эту дату остаются действительными.

Для тех, чьи концерты были отменены, действует четкий механизм возврата средств. Деньги за билеты, приобретенные через официальные сервисы AXS или Ticketmaster, будут возвращены автоматически. В то же время тем, кто воспользовался услугами сторонних продавцов, необходимо самостоятельно обратиться в место приобретения для решения этого вопроса.

Волна отмен из-за состояния здоровья

Это уже не первый раз, когда Дэми Ловато откровенно говорит о трудностях во время гастролей. Еще в 2022 году она жаловалась на сильное недомогание, из-за которого не могла подняться с постели, и даже заявляла, что тот тур станет для нее последним.

Ловато не единственная артистка, которая сейчас вынуждена приостановить работу. Недавно Леди Гага отменила шоу после того, как врач и вокальный тренер посоветовали ей не выходить на сцену из-за сильного перенапряжения голоса.

Украинским звездам также приходится менять планы. К примеру, певица Надя Дорофеева пожаловалась на свое состояние и вынужденно перенесла даты выступлений в Киеве и Варшаве.

Источник : PageSix

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.