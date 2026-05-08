Американская певица Билли Айлиш впервые появилась на публике вместе с актером и музыкантом Натом Вульфом.

Пара вместе вышла на красную дорожку в Лос-Анджелесе на премьере нового концертного фильма артистки Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), к созданию которого приложил руку режиссер Джеймс Кэмерон.

24-летняя певица выбрала для мероприятия многослойный образ: зеленую поло Ralph Lauren поверх белого лонгслива, черную юбку и яркие красно-синие носки.

31-летний Вульфф появился в светло-коричневом двубортном костюме и белой рубашке без галстука.

Это первое совместное появление Айлиш и Вульффа на красной дорожке. Роман им приписывают с марта 2025 года, когда пару заметили вместе после церемонии награждения.

В июне того же года их сфотографировали во время поцелуя на балконе в Венеции. В феврале 2026 года они вместе посетили премию Грэмми.

Вулфф также участвовал в проектах Айлиш: он снялся в клипе на песню Chihiro, а также выступал вместе с братом Алексом на разогреве ее тура Hit Me Hard and Soft. Ранее актер положительно отзывался о певице в интервью Vogue.

Премьера фильма и участие Джеймса Кэмерона

На красной дорожке Айлиш также позировала с братом Финнеасом О’Коннеллом и Джеймсом Кэмероном, который стал сорежиссером фильма вместе с самой Билли.

Hit Me Hard and Soft: The Tour — третий концертный фильм в карьере Айлиш и первый после Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, вышедшего в 2021 году.

Лента показывает выступления из тура, сопровождавшего ее альбом 2024 года с таким же названием. Фильм выходит в кинотеатрах 8 мая.

