Американська співачка Біллі Айліш вперше з’явилася на публіці разом з актором і музикантом Натом Вулффом.

Пара разом вийшла на червону доріжку в Лос-Анджелесі на прем’єрі нового концертного фільму артистки Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), до якого доклав руку режисер Джеймс Кемерон.

24-річна співачка обрала для заходу багатошаровий образ: зелене поло Ralph Lauren поверх білого лонгсліва, чорну спідницю та яскраві червоно-сині шкарпетки.

31-річний Вулфф з’явився у світло-коричневому двобортному костюмі та білій сорочці без краватки.

Це перша спільна поява Айліш і Вулффа на червоній доріжці. Роман їм приписують з березня 2025 року, коли пару помітили разом після церемонії нагородження.

У червні того ж року їх сфотографували під час поцілунку на балконі у Венеції. У лютому 2026 року вони разом відвідали премію Греммі.

Вулфф також брав участь у проєктах Айліш: він знявся у кліпі на пісню Chihiro, а також виступав разом із братом Алексом на розігріві її туру Hit Me Hard and Soft. Раніше актор позитивно відгукувався про співачку в інтерв’ю Vogue.

Прем’єра фільму та участь Джеймса Кемерона

На червоній доріжці Айліш також позувала з братом Фіннеасом О’Коннеллом і Джеймсом Кемерон, який став співрежисером фільму разом із самою Біллі.

Hit Me Hard and Soft: The Tour — третій концертний фільм у кар’єрі Айліш і перший після Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, що вийшов у 2021 році.

Стрічка показує виступи з туру, який супроводжував її альбом 2024 року з такою ж назвою. Фільм виходить у кінотеатрах 8 травня.

Джерело : People

