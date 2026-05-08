Офіційно — пара: Біллі Айліш та Нат Вулфф дебютували на червоному хіднику у Лос-Анджелесі
- Пара відвідала прем’єру концертного фільму Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) у Лос-Анджелесі.
- Вперше Біллі Айліш та Ната Вулффа помітили разом у березні минулого року.
- Вулфф знявся у кліпі Айліш Chihiro і виступав на розігріві її туру.
Американська співачка Біллі Айліш вперше з’явилася на публіці разом з актором і музикантом Натом Вулффом.
Пара разом вийшла на червону доріжку в Лос-Анджелесі на прем’єрі нового концертного фільму артистки Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), до якого доклав руку режисер Джеймс Кемерон.
Біллі Айліш вийшла в світ із бойфрендом
24-річна співачка обрала для заходу багатошаровий образ: зелене поло Ralph Lauren поверх білого лонгсліва, чорну спідницю та яскраві червоно-сині шкарпетки.
31-річний Вулфф з’явився у світло-коричневому двобортному костюмі та білій сорочці без краватки.
Це перша спільна поява Айліш і Вулффа на червоній доріжці. Роман їм приписують з березня 2025 року, коли пару помітили разом після церемонії нагородження.
У червні того ж року їх сфотографували під час поцілунку на балконі у Венеції. У лютому 2026 року вони разом відвідали премію Греммі.
Вулфф також брав участь у проєктах Айліш: він знявся у кліпі на пісню Chihiro, а також виступав разом із братом Алексом на розігріві її туру Hit Me Hard and Soft. Раніше актор позитивно відгукувався про співачку в інтерв’ю Vogue.
Прем’єра фільму та участь Джеймса Кемерона
На червоній доріжці Айліш також позувала з братом Фіннеасом О’Коннеллом і Джеймсом Кемерон, який став співрежисером фільму разом із самою Біллі.
Hit Me Hard and Soft: The Tour — третій концертний фільм у кар’єрі Айліш і перший після Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, що вийшов у 2021 році.
Стрічка показує виступи з туру, який супроводжував її альбом 2024 року з такою ж назвою. Фільм виходить у кінотеатрах 8 травня.