Британский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Том Хиддлстон посетил украинский образовательный центр Дивосвіт в Кишиневе, где встретился с детьми-беженцами и их семьями.

О визите сообщил Национальный конгресс украинцев Молдовы в посте на Facebook. Детали поездки также обнародовало издание London Post.

Как прошла встреча

В центре Дивосвіт Хиддлстон провел с детьми несколько часов — они вместе танцевали, играли и общались.

Звезда Marvel также посетил образовательные пространства, созданные при поддержке ЮНИСЕФ. Там украинские дети учатся, изучают языки и занимаются творчеством — в среде, которая помогает почувствовать безопасность после вынужденного отъезда.

Во время визита он услышал истории матерей о потерях, опасности и пути к спасению.

— Самое сильное впечатление от этого дня на меня действительно произвел чрезвычайный контраст — между светом, радостью, энергией детей и глубиной боли и трудностей, о которых рассказали матери, — отметил Том Хиддлстон.

Что известно о визите

Актер документирует поездку в видеодневнике. Фильм о визите покажут во время благотворительного матча Soccer Aid for UNICEF, в котором он также примет участие. Трансляция запланирована на 31 мая на британских каналах.

В ЮНИСЕФ отмечают: после полномасштабного вторжения России миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а такие центры помогают детям восстановить ощущение стабильности и нормальной жизни.

В Национальном конгрессе украинцев Молдовы подчеркнули, что этот визит — еще одно напоминание: истории украинских детей и семей остаются важными и услышанными.

