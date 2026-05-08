Звезда Marvel Том Хиддлстон навестил украинских детей-беженцев в Кишиневе
- Том Хиддлстон провел несколько часов с детьми — танцевал, играл и общался.
- Он ознакомился с работой ЮНИСЕФ по поддержке украинских детей-беженцев.
- Визит был запечатлен в видеодневнике — его покажут во время благотворительного матча Soccer Aid for UNICEF.
Британский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Том Хиддлстон посетил украинский образовательный центр Дивосвіт в Кишиневе, где встретился с детьми-беженцами и их семьями.
О визите сообщил Национальный конгресс украинцев Молдовы в посте на Facebook. Детали поездки также обнародовало издание London Post.
Как прошла встреча
В центре Дивосвіт Хиддлстон провел с детьми несколько часов — они вместе танцевали, играли и общались.
Звезда Marvel также посетил образовательные пространства, созданные при поддержке ЮНИСЕФ. Там украинские дети учатся, изучают языки и занимаются творчеством — в среде, которая помогает почувствовать безопасность после вынужденного отъезда.
Во время визита он услышал истории матерей о потерях, опасности и пути к спасению.
— Самое сильное впечатление от этого дня на меня действительно произвел чрезвычайный контраст — между светом, радостью, энергией детей и глубиной боли и трудностей, о которых рассказали матери, — отметил Том Хиддлстон.
Что известно о визите
Актер документирует поездку в видеодневнике. Фильм о визите покажут во время благотворительного матча Soccer Aid for UNICEF, в котором он также примет участие. Трансляция запланирована на 31 мая на британских каналах.
В ЮНИСЕФ отмечают: после полномасштабного вторжения России миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а такие центры помогают детям восстановить ощущение стабильности и нормальной жизни.
В Национальном конгрессе украинцев Молдовы подчеркнули, что этот визит — еще одно напоминание: истории украинских детей и семей остаются важными и услышанными.