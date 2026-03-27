Европейский Союз рассматривает возможность очередного продления режима временной защиты для украинцев в ЕС, которые из-за войны были вынуждены покинуть страну.

При этом в Брюсселе обсуждают не просто продление действующих правил, а постепенное изменение самой модели поддержки. Рассматривается переход к ограниченным механизмам пребывания и трудоустройства.

Будет ли продлена временная защита для украинцев в ЕС и какие альтернативы рассматриваются, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Временная защита для украинцев в ЕС: что известно

Как сообщает издание Euractiv со ссылкой на материалы Европейского Совета, 17 марта была подготовлена служебная записка, согласно которой европейские дипломаты и чиновники планируют провести техническую встречу. На ней должны обсудить, продлят ли временную защиту для украинцев в ЕС и варианты возможной пролонгации.

Речь идет о механизме, который был введен в марте 2022 года и позволил миллионам украинцев легально жить и работать в странах ЕС без прохождения сложных процедур получения убежища. Изначально этот инструмент рассматривался как краткосрочное решение, однако его действие уже несколько раз продлевали.

В прошлом году государства-члены ЕС согласовали рекомендации по постепенному сворачиванию временной защиты. Вместо него предлагалось внедрять “скоординированный переход” к другим правовым статусам:

видам на жительство, связанным с работой, обучением или длительным пребыванием,

программам добровольного возвращения, когда позволят условия.

В то же время в документах, обсуждаемых в преддверии предстоящих переговоров, отмечается, что процесс перехода украинцев к другим миграционным статусам проходит медленно и неравномерно в разных странах ЕС.

В отчетах подчеркивается, что возможности получения альтернативных видов на жительство существенно различаются в зависимости от государства, а единого подхода фактически нет.

Из-за этого в Евросоюзе вновь разгорелась дискуссия о дальнейшей модели временной защиты для украинцев.

Будут ли продлевать временную защиту для украинцев в ЕС

Среди вариантов рассматривается ее частичное сворачивание и введение так называемого «переходного статуса», который распространялся бы только на наиболее уязвимые категории лиц или тех, кто пока не может перейти на другие основания легального пребывания.

Также обсуждается вопрос, должно ли регулирование оставаться на уровне ЕС, или отдельные государства должны получить больше полномочий для самостоятельного определения статусов для украинцев после истечения срока действия действующих норм.

В то же время специальный представитель Европейской комиссии по вопросам украинцев в ЕС Илва Йоханссон отметила, что временная защита уже фактически приближается к пределу своего первоначального назначения.

По ее словам, этот механизм был рассчитан на короткий период, поэтому сейчас нужны новые подходы. Она также подчеркнула, что в случае продления режима его формат должен быть изменен, с более четкими ограничениями по продолжительности и сфере действия, а не просто автоматически продлен в нынешнем виде.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.