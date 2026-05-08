Зірка Marvel Том Гіддлстон навідав українських дітей-біженців у Кишиневі
- Том Гіддлстон провів кілька годин із дітьми — танцював, грав і спілкувався.
- Він ознайомився з роботою UNICEF для підтримки українських дітей-біженців.
- Візит зафіксував у відеощоденнику — його покажуть під час благодійного матчу Soccer Aid for UNICEF.
Британський актор і посол доброї волі ЮНІСЕФ Том Гіддлстон відвідав український освітній центр Дивосвіт у Кишиневі, де зустрівся з дітьми-біженцями та їхніми родинами.
Про візит повідомив Національний конгрес українців Молдови у Facebook-дописі. Деталі поїздки також оприлюднило видання London Post.
Як пройшла зустріч
У центрі Дивосвіт Гіддлстон провів із дітьми кілька годин — вони разом танцювали, грали та спілкувалися.
Зірка Marvel також відвідав освітні простори, створені за підтримки ЮНІСЕФ. Там українські діти навчаються, вивчають мови та займаються творчістю — у середовищі, що допомагає відчути безпеку після вимушеного виїзду.
Під час візиту він почув історії матерів про втрати, небезпеку і шлях до порятунку.
— Найсильніше враження від цього дня на мене справді справив надзвичайний контраст — між світлом, радістю, енергією дітей і глибиною болю та труднощів, про які розповіли матері, — зазначив Том Гіддлстон.
Що відомо про візит
Актор документує поїздку у відеощоденнику. Фільм про візит покажуть під час благодійного матчу Soccer Aid for UNICEF, у якому він також візьме участь. Трансляція запланована на 31 травня на британських каналах.
У ЮНІСЕФ наголошують: після повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців були змушені покинути домівки, а такі центри допомагають дітям відновити відчуття стабільності та нормального життя.
У Національному конгресі українців Молдови підкреслили, що цей візит — ще одне нагадування: історії українських дітей і родин залишаються важливими і почутими.