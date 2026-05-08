Британський актор і посол доброї волі ЮНІСЕФ Том Гіддлстон відвідав український освітній центр Дивосвіт у Кишиневі, де зустрівся з дітьми-біженцями та їхніми родинами.

Про візит повідомив Національний конгрес українців Молдови у Facebook-дописі. Деталі поїздки також оприлюднило видання London Post.

Як пройшла зустріч

У центрі Дивосвіт Гіддлстон провів із дітьми кілька годин — вони разом танцювали, грали та спілкувалися.

Зірка Marvel також відвідав освітні простори, створені за підтримки ЮНІСЕФ. Там українські діти навчаються, вивчають мови та займаються творчістю — у середовищі, що допомагає відчути безпеку після вимушеного виїзду.

Під час візиту він почув історії матерів про втрати, небезпеку і шлях до порятунку.

— Найсильніше враження від цього дня на мене справді справив надзвичайний контраст — між світлом, радістю, енергією дітей і глибиною болю та труднощів, про які розповіли матері, — зазначив Том Гіддлстон.

Що відомо про візит

Актор документує поїздку у відеощоденнику. Фільм про візит покажуть під час благодійного матчу Soccer Aid for UNICEF, у якому він також візьме участь. Трансляція запланована на 31 травня на британських каналах.

У ЮНІСЕФ наголошують: після повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців були змушені покинути домівки, а такі центри допомагають дітям відновити відчуття стабільності та нормального життя.

У Національному конгресі українців Молдови підкреслили, що цей візит — ще одне нагадування: історії українських дітей і родин залишаються важливими і почутими.

