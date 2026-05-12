Грецию на Евровидении 2026 представил Akylas (Акилас). Артист вышел на сцену первого полуфинала с песней Ferto под номером 4.

Кто такой Akylas: биография представителя Греции на Евровидении 2026

Akylas — молодой греческий артист, автор песен и исполнитель с выразительной сценической подачей и современным звучанием.

Шире о нем заговорили в 2024 году после выхода хита Atelié. Музыкой он занимается самостоятельно, а свой путь начинал в музыкальной школе Серреса, где изучал основы теории музыки, вокала и композиции.

Позже Akylas развивал сценические навыки в театральных мастерских в Салониках, а затем переехал в Афины, чтобы продолжить музыкальную карьеру.

Популярность артисту принесли вирусные каверы в TikTok. Именно там на него обратили внимание не только слушатели, но и представители музыкальной индустрии.

Сегодня Akylas позиционирует себя как артист с мультикультурным современным звучанием, в котором одновременно чувствуется греческая идентичность.

В нацотборе Sing for Greece 2026 он победил с песней Ferto. Композицию написали Акилас Митилинеос, Орфеас Нонис, Теофилос Пузбурис и Томас Папатанасис.

О чем песня Akylas – Ferto

Ferto в переводе означает Давай или Неси. Песня построена вокруг темы амбиций, стремления к успеху, славе, деньгам и всему, что ассоциируется с красивой жизнью.

В тексте герой прямо говорит, что не хочет останавливаться на малом. Ему нужны корона, трон, недвижимость, дорогие вещи, яхты, самолеты, слава и признание.

В то же время в песне есть личный подтекст. В финальной части герой обращается к матери и вспоминает о том, чего семье не хватало раньше. Он хочет добиться успеха, чтобы обеспечить близких и больше не знать финансовых трудностей.

Композиция звучит на нескольких языках — греческом, испанском, французском и английском. Это подчеркивает мультикультурный стиль Akylas и делает песню более динамичной.

Akylas – Ferto: перевод песни Давай

Мне нужно играть, я не буду пасовать

Мои амбиции — огонь, я не проиграю

Границ нет, сметаю все

Охочусь на все, пока не доберусь

Хочу корону и трон, чтобы сесть

Чековую книжку — выпишу всем чеки

Неси напиток, хочу утолить жажду

Неси мне все, все — мне все равно мало

Недвижимость — давай

Сашими из тунца — давай

Золотые часы, дизайнерские очки

Говорю тебе: давай

Кожаное пальто — давай

И эскарго — давай

Раллийные машины, яхту со звездами

Я сказал: давай

Давай мне, давай мне — давай

Давай мне, давай мне — давай

Давай мне, давай мне — давай

Я сказал: давай

Давай мне, давай мне — давай

Давай мне, давай мне — давай

Давай мне, давай мне — давай

Хочу вершину, а не просто шаг

Ничего не достаточно — требую все это

Даже всего мало

Хочу так много

Аж недосягаемого

Хочу славы, вечности и денег

Эксклюзивная одежда, такая дорогая

Чтобы кричали мое имя как можно громче

И танцевать, танцевать — чем выше, тем лучше

Бриллиантовые кольца — давай

Кубинские цепи — давай

Субмарины, самолеты — хочу, поэтому давай

Землю и небо — давай

Весь мир — давай

На планете и за ее пределами — если нет, то давай

Давай мне, давай мне — давай

Давай мне, давай мне — давай

Давай мне, давай мне — давай

Я сказал: давай

Давай мне, давай мне — давай

Давай мне, давай мне — давай

Давай мне, давай мне — давай

Я сказал: давай

Хочу славы, вечности и денег

Эксклюзивная одежда, такая дорогая

Чтобы кричали мое имя как можно громче

Чтобы говорили: давай нам, Акилас, давай

Посмотри, мама

Чего нам не хватало раньше

Чувствую, что смогу

Обеспечить нас, чтобы больше не было трудностей

Посмотри на меня, мама

Я покупаю, чтобы заполнить пустоту

Куплю тебе тоже много всего

Дома, машины и дачи

Конечно — если выиграю

Whatever, ты поняла, поэтому…

Давай мне, давай мне — давай

Давай мне, давай мне — давай

Давай мне, давай мне — давай

Давай мне, давай мне — давай

Давай мне, давай мне — давай

Давай мне, давай мне — давай

Я сказал: давай

