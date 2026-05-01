Украинское выступление на Евровидении 2026 в Вене готовит команда режиссера-постановщика Ильи Дуцика. Для него это станет дебютом на сцене международного шоу.

Кто поставит номер для Leleka

По словам представительницы Украины на конкурсе, выбор постановщика основывался на эмоциональной близости.

— Для меня было важно найти человека, который почувствует эту песню так же, как и я. С Ильей мы очень быстро нашли общий язык — и этот номер рождается из доверия, из очень честного ощущения того, о чем именно эти строки, — комментирует Leleka.

Выступление будет развиваться как переход от фрагментарности к единству с надеждой в качестве ключевой эмоции. В постановке предусмотрены сценический реквизит и спецэффекты, которые должны усилить общую атмосферу выступления.

Дуцик описывает номер как историю о пути личности и движении к себе, которую команда пытается передать через сочетание уязвимости и силы.

— Вика очень пластична, она чувствует то, что делает, мне это очень нравится, она честная, искренняя, я люблю такие вещи, — делится Илья Дуцик.

К команде также присоединилась хореограф-постановщица Галина Пеха. Она работает над сценическими движениями певицы, чтобы подчеркнуть внутреннее состояние композиции.

Кто такой Илья Дуцик

Илья Дуцик заявил о себе как режиссер музыкальных видео после начала полномасштабного вторжения. В частности, он создал работу По кому дзвін? для рэп-исполнителя Oi Fusk.

Также в его портфолио — сотрудничество с украинскими артистами Ziferblat, Хейтспич и Jerry Heil. К слову, именно Дуцик работал над номером группы Ziferblat для Нацотбора 2025.

В 2026 году он получил премию Золотая звезда Лирум как лучший режиссер года.

Напомним, что полуфиналы Евровидения 2026 пройдут 12 и 14 мая, финал — 16 мая. В конкурсе примут участие 35 стран. Leleka выступит во втором полуфинале под номером 12.

Фото: Leleka

Источник : Суспільне

