Ірландія, Іспанія, Словенія та Нідерланди офіційно оголосили бойкот Євробачення 2026.

Країни відмовилися від участі в конкурсі після того, як Європейська мовна спілка підтвердила участь Ізраїлю та не винесла це питання на окреме голосування.

На Генеральній асамблеї ЄМС у Женеві мовники голосували лише за пакет змін до правил конкурсу. Оскільки делегати підтримали ці оновлення, окреме питання про участь Ізраїлю не розглядалося взагалі.

Частина делегатів, зокрема Іспанія, просила провести таємне голосування щодо участі Ізраїлю, але його так і не провели.

Бойкот Євробачення 2026 – що відомо

Іспанський мовник RTVE підтвердив, що не братиме участі та не транслюватиме шоу. Президент компанії Хосе Пабло Лопес розкритикував ЄМС, заявивши, що можливі санкції щодо Ізраїлю мали б розглядатися виконавчими органами.

В RTVE повідомили, що запит на таємне голосування був відхилений. Нагадаємо, що Іспанія, входить до країн Великої пʼятірки, які є засновниками пісенного конкурсу.

Ірландський мовник RTÉ оголосив, що участь Ізраїлю є “неприпустимою” на тлі гуманітарної ситуації в Газі. У заяві також згадано вбивства журналістів та недопуск міжнародних медіа до території.

Президентка правління RTV Slovenia Наталія Горшчак наголосила, що ЄМС у 2022 році виключила Росію після вторгнення в Україну, але не застосувала аналогічного підходу у випадку з Ізраїлем.

Нідерландський мовник Avrotros повідомив, що “за нинішніх обставин” участь країни неможлива, оскільки вона не узгоджується з суспільними цінностями мовника.

Ісландія та Бельгія оголосять свої рішення пізніше. Португалія, яка спершу розглядала можливість виходу, залишилася у конкурсі.

Як бойкот може вплинути на Євробачення 2026

Вихід одразу чотирьох мовників суттєво змінює потенційну аудиторію конкурсу. За офіційними даними, у 2025 році саме ці телекомпанії забезпечили близько 28,5 млн глядачів, що становить приблизно 17% загальної аудиторії Євробачення.

Сукупний вихід мовників означає, що майже кожен шостий глядач Євробачення може не побачити трансляцію у 2026 році. Це вплине не лише на загальну статистику переглядів, а й на кількість голосів, адже саме від цих країн традиційно надходили мільйони голосів у півфіналах і фіналі.

Аналітичні оцінки також вказують, що падіння інтересу може торкнутися й загальних рейтингів ювілейного конкурсу, який мав би привернути додаткову увагу через статус 70-го.

При цьому бойкот не має особливо вплинути на рекламодавців, вважають єврофани. Адже більшість партнерів конкурсу пов’язані з Ізраїлем, тому для них ключовим фактором залишається сам факт проведення шоу, а не обсяг окремих аудиторій.

Нові правила Євробачення 2026

Пакет змін, за який делегати проголосували в Женеві, стосується передусім системи голосування та роботи журі. Йдеться про наступні правила:

кількість голосів з одного пристрою зменшують удвічі – з 20 до 10;

артистам і мовникам забороняється брати участь у промокампаніях третіх сторін;

журі знову оцінюватиме півфінали, як це було до 2022 року;

у складі журі буде семеро членів, серед яких щонайменше двоє у віці 18–25 років;

розширюється перелік професій, представники яких можуть входити до журі.

За ці зміни проголосували 65% делегатів, 23% – були проти, 10% – утрималися.

