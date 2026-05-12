Швецию на Евровидении 2026 представила Felicia (Фелиция). Певица выступила в первом полуфинале конкурса с песней My System под номером 2.

Кто такая Felicia: биография представительницы Швеции на Евровидении 2026

Felicia ранее выступала под сценическим именем Fröken Snusk. За короткое время артистка стала одной из самых заметных новых артисток Швеции благодаря своей манере исполнения, харизме и активности в соцсетях.

Певица возглавляла музыкальные чарты страны, провела более 300 концертов, а также победила в шоу The Masked Singer.

В 2025 году артистка выпустила первый сингл под собственным именем — Black Widow. Песня вошла в топ-5 Spotify в Швеции. А уже в феврале 2026 года Felicia представила дебютный EP Serve.

Под псевдонимом Fröken Snusk она уже участвовала в Melodifestivalen 2024 с песней Unga och Fria, которая стала популярной на стриминговых платформах.

На Melodifestivalen 2026 певица вернулась уже как Felicia и одержала победу с треком My System. Песня получила самые высокие оценки как от международного жюри, так и от зрителей.

Национальный отбор Melodifestivalen 2026 проходил в шести городах Швеции с 31 января по 7 марта. В финале, который состоялся в Стокгольме, Felicia набрала 161 балл и заняла первое место.

О чем песня Felicia — My System

Композиция My System рассказывает о токсичных чувствах и эмоциональной зависимости, от которой невозможно убежать даже после разрыва.

В тексте песни героиня пытается убедить себя, что забыла человека, но воспоминания и эмоции постоянно возвращаются. Особый акцент сделан на цикличности этих переживаний — от безразличия до новой волны привязанности.

Песня сочетает поп-звучание с эмоциональным текстом о внутренней борьбе, памяти и попытках «стереть» человека из своей жизни.

Felicia — My System: перевод песни Моя система

Я даже тебя не хочу

Нет, здесь тебе нет места

В любой понедельник

Я забуду твой вкус

Я стерла все мысли о тебе

Танцевала на твоей могиле

Потому что ты мне совсем не нужен

А потом пятница кричит твое имя

Потому что сейчас ты в моей голове

В моем сердце

В частях моего тела

Ты всегда возвращаешься на выходных

Ты в каждом прикосновении

И в мысли

И в каждом стакане

Нет, я не могу удалить тебя из моей системы

(Моей системы)

Нет, я не могу удалить тебя из моей системы

Ненавижу следующее утро

Ненавижу то, как ты заставляешь меня чувствовать

Я — сплошной беспорядок

Я должна разобраться с собой

Серьезно

Потому что сейчас ты в моей голове

В моем сердце

Частях моего тела

Ты всегда возвращаешься на выходных

Ты в каждом прикосновении

И в мысли

И в каждом стакане

Нет, я не могу удалить тебя из моей системы

(Моей системы)

Нет, я не могу удалить тебя из моей системы

Нет, я не могу удалить тебя из моей системы

Если бы я удалила все воспоминания о нас

И забаррикадировала все свои стены

Если бы зашифровала свои чувства ради безопасности

Это не имело бы никакого значения

(Потому что сейчас ты в моей голове)

(В моем сердце)

(В частях моего тела)

(Ты всегда возвращаешься на выходных)

Ты в каждом прикосновении

И в мысли

И в каждом стакане

Нет, я не могу удалить тебя из моей системы

(Моей системы)

Нет, я не могу удалить тебя из моей системы

