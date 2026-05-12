Представительница Украины на Евровидении 2026, певица Leleka, раскрыла финансовую сторону подготовки к конкурсу. По ее словам, бюджет участия в этом году составляет около $300 тыс.

Для сравнения, в прошлом году группа Ziferblat заявляла о расходах на уровне $120–130 тыс., а Jerry Heil и Alyona Alyona — примерно вдвое больше.

Артистка объяснила, что значительная часть расходов связана не с творческой частью выступления, а с техническими требованиями конкурса.

По правилам безопасности команда не может использовать часть оборудования из Украины. Все должно предоставляться местными подрядчиками вместе со страховками и сертифицированными специалистами, работающими с этим оборудованием.

Даже мелкие элементы, такие как освещение или технические детали сцены, подпадают под эти ограничения. По словам певицы, именно такие нюансы оказывают существенное влияние на общую сумму. Она добавила, что если бы конкурс проходил в Украине, расходы были бы значительно ниже.

Пока команде удалось привлечь более 93% необходимого бюджета. Речь идет о поддержке спонсоров и меценатов.

Поиск финансирования продолжается постоянно. Leleka рассказала, что продолжала писать потенциальным партнерам даже во время поездок, чтобы закрыть все финансовые вопросы.

Точную стоимость своего костюма артистка не раскрывает из-за условий сотрудничества. Известно лишь, что это не бартер — команда оплачивает создание сценических нарядов, и это тоже входит в общий бюджет.

Напомним, что образ для выступления Leleka создала дизайнер Лилия Литковская вместе с командой стилистки Маргариты Шекель.

