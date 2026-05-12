Представниця України на Євробаченні 2026, співачка Leleka, розкрила фінансовий бік підготовки до конкурсу. За її словами, цьогорічний бюджет участі становить близько $300 тис.

Для порівняння, торік гурт Ziferblat заявляв про витрати на рівні $120–130 тис., а Jerry Heil і Alyona Alyona — приблизно вдвічі більші.

Leleka про витрати на Євробачення 2026

Артистка пояснила, що значна частина витрат пов’язана не з творчою частиною виступу, а з технічними вимогами конкурсу.

За правилами безпеки, команда не може використовувати частину обладнання з України. Усе має надаватися місцевими підрядниками — разом зі страховками та сертифікованими фахівцями, які працюють із цим обладнанням.

Навіть дрібні елементи, як-от освітлення чи технічні деталі сцени, підпадають під ці обмеження. За словами співачки, саме такі нюанси суттєво впливають на загальну суму. Вона додала, що якби конкурс відбувався в Україні, витрати були б значно нижчими.

Leleka про пошук фінансування

Наразі команді вдалося залучити понад 93% необхідного бюджету. Йдеться про підтримку спонсорів і меценатів.

Пошук фінансування триває постійно. Leleka розповіла, що продовжувала писати потенційним партнерам навіть під час поїздок, щоб закрити всі фінансові питання.

Точну вартість свого костюма артистка не розкриває через умови співпраці. Відомо лише, що це не бартер — команда оплачує створення сценічного вбрання, і це також входить до загального бюджету.

Нагадаємо, що образ для виступу Leleka створила дизайнерка Лілія Літковська разом із командою стилістки Маргарити Шекель.

