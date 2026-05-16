Ось і завершився гранд-фінал Євробачення 2026, який цього року зібрав у Відні тисячі глядачів у залі та мільйони біля екранів. Фінал став справжнім музичним шоу європейського масштабу, де поєдналися яскраві сценічні постановки, складні візуальні ефекти та сучасні технології світла.

Євробачення 2026: яке місце України

Україну у фіналі цього року представляла співачка Leléka, яка вийшла на сцену зі своєю композицією. За результатами голосування вона отримала 221 бал від журі та глядачів і в підсумку посіла 9 місце у фіналі Євробачення 2026.

Цьогорічна сцена у Відні була побудована як динамічний простір, що постійно змінювався протягом виступів. Кожен номер мав власну концепцію — від мінімалістичних емоційних балад до масштабних шоу з хореографією та спецефектами. Усе це створило відчуття безперервного музичного спектаклю, який тримав увагу глядачів до останньої хвилини.

У фіналі виступили не лише конкурсанти, а й запрошені зірки світового рівня. Серед них — Руслана, Вєрка Сердючка, а також переможці попередніх років, чия поява стала одним із найяскравіших моментів вечора.

Шоу перетворилося на справжній музичний марафон, який захопив як глядачів, так і професійне журі та привернув увагу всієї Європи.

Після завершення виступів розпочалася фінальна частина голосування, де країни оголошували свої бали, формуючи загальний результат конкурсу.

