У Відні завершився гранд-фінал Євробачення 2026, який цього року приймала Австрія після перемоги JJ з піснею Wasted Love. Шоу традиційно зібрало мільйони глядачів біля екранів, а арена у Відні на кілька годин перетворилася на центр головної музичної події Європи.

Яскраві моменти фіналу Євробачення 2026

Цьогорічний фінал був побудований навколо концепції поєднання класичного європейського шику та сучасних технологій. Організатори зробили ставку на масштабні LED-інсталяції, кінематографічне світло та сцену з динамічними платформами, які змінювалися майже після кожного номера.

Саме шоу супроводжувалося великою кількістю візуальних ефектів, а також відсилками до музичної історії Австрії.

У фіналі виступили представники десятків країн, які боролися за перемогу у конкурсі. Окрім конкурсної програми, глядачам також підготували спеціальні номери від запрошених гостей. Серед запрошених артистів, які з’явилися на сцені Євробачення 2026, були переможниця конкурсу Руслана та Вєрка Сердючка.

Не менш яскравим та інтригуючим етапом вечора стало голосування України за виконавців на Євробаченні 2026, що вплинуло на фінальний розподіл балів.

Після завершення голосування організатори оголосили результати національних журі та телеглядачів. Тепер стало відомо, кому саме Україна віддала свої бали у фіналі конкурсу.

Євробачення 2026: за кого проголосувала Україна та хто отримав максимум балів

Соліст українського гурту Ziferblat Даниїл Лещинський став речником від України на 70-му пісенному конкурсі Євробачення-2026. У прямому ефірі гранд-фіналу, він оголосив результати голосування України за виконавців на Євробаченні 2026.

Для Лещинського це не перший досвід участі в конкурсі, адже у 2025 році він уже представляв Україну як учасник гурту Ziferblat із композицією Bird of Pray, з якою колектив посів 9-те місце у фіналі.

За кого голосувала Україна у фіналі Євробачення 2026:

12 балів – Мальта

10 балів — Ізраїль

8 балів — Молдова

Під час міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026, що відбувся у ніч на 16 травня у австрійському Відні, українські глядачі найвищі оцінки надали представникам Мальти, Румунії, Хорватії.

За результатами глядацького голосування з України:

12 балів отримала – Мальта,

10 балів — Румунія,

8 балів — Хорватія,

7 — Данія,

6 — Норвегія,

5 — Ізраїль,

4 — Болгарія,

3 — Сербія,

2 — Фінляндія,

1 — Чехія.

