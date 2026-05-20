Австралийская певица Кайли Миноуг впервые призналась, что в 2021 году во второй раз перенесла рак молочной железы.

57-летняя поп-звезда скрывала диагноз от публики в течение пяти лет, поскольку в тот период чувствовала себя “лишь оболочкой человека” и не могла даже выходить из дома.

Об этом артистка рассказала в третьем эпизоде документального сериала Kylie от Netflix, премьера которого состоится в среду, 20 мая.

Впервые о борьбе Кайли Миноуг с онкологией стало известно в 2005 году. Тогда певице было 36 лет, она находилась на пике популярности и готовилась стать хедлайнером фестиваля Glastonbury. Из-за болезни артистке пришлось отменить выступление, а также серию концертов в Лондоне.

Во время первой борьбы с раком за лечением Кайли следил весь мир. Однако второй диагноз она решила пережить без огласки.

Как Кайли Миноуг во второй раз узнала о раке

По словам певицы, второй первичный рак молочной железы врачи обнаружили в 2021 году во время обычного медицинского осмотра.

Артистка поделилась, что тогда переживала один из самых тяжелых периодов в жизни и долго не могла решиться рассказать об этом публично.

— Я пыталась найти подходящий момент, чтобы рассказать об этом. Но тогда я просто не могла, потому что была лишь оболочкой человека. В какой-то момент я даже не хотела выходить из дома, — рассказала Миноуг в документальном фильме.

При этом именно в тот период карьера певицы переживала новый взлет. В 2023 году она выпустила трек Padam Padam, который стал одним из главных мировых поп-хитов лета и принес ей премию Grammy в категории Best Pop Dance Recording.

Впрочем, за кулисами громкого возвращения артистка продолжала лечение. Она призналась, что во время многочисленных интервью неоднократно хотела рассказать правду фанатам, однако каждый раз оставляла все в тайне.

— Padam Padam открыл для меня так много дверей, но внутри я знала, что рак — это не просто эпизод в моей жизни, — сказала певица.

Свои переживания Кайли Миноуг также заложила в песню Story из альбома Tension. Именно там, по словам артистки, она впервые фактически заговорила о втором раке.

В тексте композиции есть строки: “У меня была тайна, которую я держала при себе/У меня был билет в один конец, который вел в никуда”.

Певица подчеркнула, что сегодня чувствует себя хорошо и благодарна врачам за раннее выявление болезни.

— Раннее выявление очень помогло. И я благодарна, что сегодня могу сказать — со мной все хорошо, — сказала артистка.

Также она надеется, что ее история станет для людей напоминанием не пропускать регулярные обследования.

Почему Кайли Миноуг отложила химиотерапию

В документальном сериале певица также впервые раскрыла подробности лечения во время первого диагноза в 2005 году. Тогда терапию она проходила в Париже рядом с семьей и тогдашним партнером Оливье Мартинесом.

Кайли Миноуг призналась, что сознательно отложила начало химиотерапии, чтобы пройти несколько процедур ЭКО в надежде родить ребенка.

— Мне было 36 лет, когда поставили диагноз, поэтому о детях уже нужно было думать. Я даже отложила химиотерапию, чтобы попробовать. Это было страшно, потому что ты просто хочешь, чтобы болезнь исчезла, — рассказала певица.

По словам артистки, она несколько раз пыталась забеременеть с помощью искусственного оплодотворения и “цеплялась за ниточку надежды”, однако процедуры не дали результата.

— Если бы это произошло, это было бы почти чудом. Но все сложилось иначе, — сказала Миноуг.

В фильме певица также зачитала письмо, которое написала своему будущему ребенку во время лечения. В эмоциональном обращении она называла нерожденного ребенка “далеким цветком” и писала о надежде, с которой проходила этот этап.

Сестра артистки Данни Миноуг призналась, что Кайли всегда мечтала о материнстве, поэтому неудачные попытки ЭКО стали для семьи тяжелым испытанием.

Сейчас певица говорит, что во второй раз победила болезнь и чувствует себя хорошо.

Источник : Daily Mail

