В ночь на 20 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным объектам российских оккупантов, в частности по нефтеперерабатывающей и военной инфраструктуре РФ.

О результатах операции сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удары по российским объектам 19-20 мая

Одной из главных целей стал НПЗ Лукойл-Нижегородоргсинтез в районе Кстова Нижегородской области РФ. По данным Генштаба, была поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

Также украинские военные атаковали нефтеперекачивающую станцию Ярославль-3 в поселке Семибратово Ярославской области. Предварительно подтверждено повреждение четырех резервуаров общим объемом 140 тыс. кубометров. В Генштабе отметили, что эта станция является важным элементом системы транспортировки нефти РФ и используется для обеспечения военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Кроме того, под удар попали пункты управления российских войск в Соледаре Донецкой области, а также командно-наблюдательные пункты оккупантов вблизи Любимовки в Херсонской области и Ивановского в Донецкой области.

Силы обороны также поразили пункты управления вражескими беспилотниками в районах Поддубного и Перебудовы Донецкой области, Гуляйполя Запорожской области и Елизаветовки Курской области РФ.

Отдельно сообщается об ударах по местам сосредоточения личного состава российских войск в районе Новоукраинки Запорожской области, а также в Мирном, Снежном и Донецке.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов оккупантов в районе Мариновки Запорожской области и по ремонтному подразделению противника в Северодонецке Луганской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.

Источник : Генштаб ВСУ

