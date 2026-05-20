Кремлевский диктатор Владимир Путин во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине заявил о беспрецедентно высоком уровне сотрудничества между Россией и КНР и назвал двусторонние отношения примером стратегического партнерства.

Факты ICTV собрали основные моменты встречи Путина и Си.

Переговоры Путина и Си в Пекине

Российский диктатор прибыл в столицу Китая вечером 19 мая. Его визит состоялся вскоре после переговоров Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

Сейчас смотрят

Во время открытой части переговоров 20 мая Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли “самого высокого за всю историю уровня”.

В совместной декларации Россия и Китай также выступили против доминирования отдельных государств в мире и заявили о риске возврата к так называемому “закону джунглей”.

— Глобальная ситуация становится все более сложной, а международное сообщество сталкивается с новыми вызовами и рисками. Попытки отдельных стран в одиночку диктовать свои правила миру и сдерживать развитие других государств фактически провалились, — говорится в документе, обнародованном Кремлем.

В заявлении не упоминаются конкретные страны, однако Москва и Пекин неоднократно обвиняли США в стремлении к глобальному доминированию.

Поставки энергоносителей в Китай

Путин отдельно подчеркнул, что Россия готова и в дальнейшем наращивать экспорт энергоносителей в Китай. По его словам, энергетическое сотрудничество остается “локомотивом” экономических отношений между двумя странами.

В Кремле заявили о “достижении соглашения” по газопроводу Сила Сибири-2, однако окончательные параметры, в частности цена, объемы и сроки реализации, остаются предметом переговоров.

Ранее российские власти заявляли о достижении важных договоренностей в сфере энергетики, однако без уточнения деталей.

Проект Сила Сибири-2, который должен реализовывать Газпром, фактически оставался замороженным из-за споров сторон по поводу стоимости поставок газа.

Заявления Си о односторонней гегемонии

Си Цзиньпин во время встречи призвал Россию и Китай совместно противодействовать “одностороннему давлению” и попыткам искажать историю.

— Китай и Россия как постоянные члены Совета Безопасности ООН должны укреплять стратегическую координацию и способствовать формированию более справедливой системы глобального управления, — сказал глава КНР.

Он также охарактеризовал нынешнюю международную ситуацию как нестабильную и заявил об усилении проявлений односторонней гегемонии.

Ближний Восток и риск новой эскалации

В ходе переговоров Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, заявив, что регион находится на грани между войной и миром.

— Необходимо как можно скорее прекратить боевые действия. Возобновление войны недопустимо, а урегулирование должно происходить путем переговоров, — заявил китайский лидер.

По словам Си, дальнейшая эскалация может негативно повлиять не только на энергетические поставки, но и на мировую торговлю и экономическую стабильность.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.