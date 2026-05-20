Австралійська співачка Кайлі Міноуг уперше зізналася, що у 2021 році вдруге пережила рак молочної залози.

57-річна попзірка приховувала діагноз від публіки протягом п’яти років, оскільки у той період почувалася “лише оболонкою людини” та не могла навіть виходити з дому.

Про це артистка розповіла у третьому епізоді документального серіалу Kylie від Netflix, прем’єра якого відбудеться у середу, 20 травня.

Вперше про боротьбу Кайлі Міноуг з онкологією стало відомо у 2005 році. Тоді співачці було 36 років, вона перебувала на піку популярності та готувалася стати хедлайнеркою фестивалю Glastonbury. Через хворобу артистці довелося скасувати виступ, а також серію концертів у Лондоні.

Під час першої боротьби з раком за лікуванням Кайлі стежив увесь світ. Однак другий діагноз вона вирішила пережити без публічності.

Як Кайлі Міноуг вдруге дізналася про рак

За словами співачки, другий первинний рак молочної залози лікарі виявили у 2021 році під час звичайного медичного огляду.

Артистка поділилася, що тоді переживала один із найважчих періодів у житті та довго не могла наважитися розповісти про це публічно.

— Я намагалася знайти правильний момент, щоб сказати про це. Але тоді я просто не могла, бо була лише оболонкою людини. У якийсь момент я навіть не хотіла виходити з дому, — розповіла Міноуг у документальному фільмі.

При цьому саме у той період кар’єра співачки переживала новий злет. У 2023 році вона випустила трек Padam Padam, який став одним із головних світових попхітів літа та приніс їй премію Grammy у категорії Best Pop Dance Recording.

Втім за лаштунками гучного повернення артистка продовжувала лікування. Вона зізналася, що під час численних інтерв’ю неодноразово хотіла розповісти правду фанатам, однак щоразу залишала все в таємниці.

— Padam Padam відкрив для мене так багато дверей, але всередині я знала, що рак — це не просто епізод у моєму житті, — сказала співачка.

Свої переживання Кайлі Міноуг також заклала у пісню Story з альбому Tension. Саме там, за словами артистки, вона вперше фактично заговорила про другий рак.

У тексті композиції є рядки: “У мене була таємниця, яку я тримала при собі/У мене був квиток в один бік, який вів у нікуди”.

Співачка наголосила, що сьогодні почувається добре та вдячна лікарям за раннє виявлення хвороби.

— Раннє виявлення дуже допомогло. І я вдячна, що сьогодні можу сказати — зі мною все добре, — сказала артистка.

Також вона сподівається, що її історія стане для людей нагадуванням не пропускати регулярні обстеження.

Чому Кайлі Міноуг відклала хімієтерапію

У документальному серіалі співачка також уперше розкрила подробиці лікування під час першого діагнозу у 2005 році. Тоді терапію вона проходила у Парижі поруч із родиною та тодішнім партнером Олів’є Мартінесом.

Кайлі Міноуг зізналася, що свідомо відклала початок хімієтерапії, аби пройти кілька процедур ЕКЗ у надії народити дитину.

— Мені було 36 років, коли поставили діагноз, тому про дітей уже потрібно було думати. Я навіть відклала хімієтерапію, щоб спробувати. Це було страшно, бо ти просто хочеш, щоб хвороба зникла, — розповіла співачка.

За словами артистки, вона кілька разів намагалася завагітніти за допомогою штучного запліднення та “чіплялася за нитку надії”, однак процедури не дали результату.

— Якби це сталося, це було б майже дивом. Але все склалося інакше, — сказала Міноуг.

У фільмі співачка також зачитала лист, який написала своїй майбутній дитині під час лікування. В емоційному зверненні вона називала ненароджену дитину “далекою квіткою” та писала про надію, з якою проходила цей етап.

Сестра артистки Данні Міноуг зізналася, що Кайлі завжди мріяла про материнство, тому невдалі спроби ЕКЗ стали для родини важким переживанням.

Нині співачка каже, що вдруге подолала хворобу та почувається добре.

Джерело : Daily Mail

