Зірка серіалу Повернення Анастасія Пустовіт повідомила про заручини зі своїм коханим-військовим, з яким перебуває у стосунках уже п’ять років.

31-річна акторка поділилася новим статусом у Instagram-сториз з поїздки на Каннський кінофестиваль. На фото Пустовіт позувала в образі total black, а на підмізинному пальці можна було помітити каблучку.

— Відпустка і Канни відбулись. Як і новий статус, — написала акторка.

Свого обранця акторка не показує публічно. Відомо, що її коханий став на захист України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше Анастасія розповідала, що стосунки на відстані даються їм дуже непросто. За словами Пустовіт, за можливості вона намагається приїжджати до коханого, аби провести час разом.

Знаменитість переконана, що головне у стосунках — підтримка та діалог. За словами акторки, їй пощастило з партнером, який уміє слухати й говорити про важливе.

Місія Пустовіт у Каннах

У межах 79-го Каннського міжнародного кінофестивалю Анастасія Пустовіт представила фільм Весна режисера Ростислава Кірпіченка.

Стрічка розповідає про молодого священника в окупованому росіянами містечку на південному сході України, який таємно повертає тіла загиблих українців їхнім родинам.

На прем’єрі режисер Ростислав Кірпіченко наголосив, що фільм є нагадуванням про людей, які залишаються в окупації, українських військових та представників кіноіндустрії, які загинули під час війни.

