Третій четвер травня для кожного українця — це спосіб гучно заявити на весь світ про свою ідентичність.

День вишиванки в часи великих випробувань набув особливого значення, адже це наша духовна броня та генетичний код перемоги.

Українські зірки традиційно підтримали масштабний флешмоб і вбралися у свої найкращі вишиті сорочки та сукні.

Зараз дивляться

Джамала

Переможниця Євробачення 2016 з нагоди свята показала цілу підбірку різних образів, привітавши усіх з Днем вишиванки.

— Звична історія для мене — особливо сучасно стилізувати вишиту сорочку чи сукню. Надихаюсь, — написала співачка.

Олександр Педан

Шоумен зробив спільний допис з дружиною Інною, показавши фото з родинного архіву.

— З Днем вишиванки, Україно! Миру, родинного тепла, щасливої долі та швидкої перемоги нашій рідній землі, – побажало подружжя.

Alyona Alyona

Представниця України на Євробаченні 2024 презентувала серію атмосферних фото у національному строї.

— На щастя, на здоров’я, на свято і на кожен день. Бо те, що люди несуть крізь роки, не знищити і не забрати, — переконана реперка.

Григорій та Христина Решетники

Зіркове подружжя привітало усіх одразу з двома святами. Адже на цей день цьогоріч припадає й Вознесіння.

— З Днем вишиванки і Вознесінням Господнім! Нехай Бог оберігає Україну і наш код нації, — підписали фото Решетники.

Злата Огнєвіч

Співачка продемонструвала сорочку з ніжною білою вишивкою, зробивши фотосесію на тлі українських полів.

— Вишиванка — це наша історія, сила й любов до свого коріння, зашиті в кожному візерунку. Бережімо своє та носімо з гордістю! З Днем вишиванки, — привітала усіх артистка.

Андрій Ісаєнко

Родина зірки серіалу Майор Сковорода вбралася у вишиті сорочки та зробила низку оригінальних фото на плацу у кінному клубі. Донька актора та режисерки Олесі Моргунець займається верховою їздою.

Ірина Федишин

Співачка також привітала українців з подвійним святом та закликала пишатися тим, ким ми є.

— Пишаймося своєю культурою, мовою, традиціями та красою, яку маємо. Бо українська вишиванка — це символ єдності, свободи й незламності, — переконана Ірина.

Інна та Тімур Мірошниченки

Велика родина Мірошниченків у святковий день вбралася у вишиванки. Відео доповнили треком Козацького роду від Jerry Heil.

Аліна Шаманська

Ведуча рубрики 55 за 5 у програмі Ранок у великому місті на ICTV2 у День вишиванки пригадала виїзд у США, під час якого зрозуміла, що “Україну любиш найбільше, коли ти у вимушеній еміграції”. Тож, повернувшись, раділа навіть бурʼяну.

— Сьогодні чудовий день! Любо дивитися на людей, вбраних у вишиванки. Відчуття, наче всі свої та обʼєднані. Тому не забудьте одягти свою вишиванку. Коли як не зараз, — зазначила Шаманська.

Френк Пітер Вайлд

Німецький стиліст підтримав українців традиційним образом, знятим у ліфті. До Дня вишиванки друг України вбрався у свою найпершу вишиту сорочку, що він придбав у травні 2022 року. Світлину він супроводив щемким дописом.

— Для мене вишиванка — це ніби обладунки у текстильній формі, вишита версія любові; одяг, у якому стільки історії та любові, що, одягаючи її, я почуваюся захищеним та вшанованим. Вишиванка також є невербальним посланням солідарності з Україною — її неймовірна краса, майстерність і мудрість поколінь яскраво сяють у цьому непростому темному світі, — написав Вайлд.

Нагадаємо, що свято День вишиванки зародилося у 2006 році в Чернівцях як ініціатива студентів. Тому цьогорік дата є ювілейною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.