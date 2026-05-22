Стан здоров’я легендарного голлівудського актора Брюса Вілліса продовжує змінюватися під впливом важкої хвороби.

Його 37-річна донька Румер Вілліс поділилася подробицями про те, як лобно-скронева деменція вплинула на характер її 71-річного батька. За її словами, у зірки бойовиків з’явилося більше ніжності.

Зміни в характері Брюса Вілліса

В інтерв’ю для подкасту The Inside Edit, Румер зізналася, що зараз актор проявляє риси, які раніше були менш помітними. Головна зміна, яку помітила родина — це ніжність.

Зараз дивляться

— Я безмежно вдячна за те, що можу приїжджати і бачитися з ним. Навіть попри те, що зараз усе інакше, я все одно дуже вдячна. З’явилася якась особлива солодкість. Він завжди був таким собі мачо, а тепер у ньому є… крихкість — це не зовсім правильне слово, але є якась ніжність. Можливо, статус того самого Брюса Вілліса раніше просто не дозволяв йому бути таким, — відверто розповіла Румер.

Проблеми зі здоров’ям у зірки фільму Міцний горішок почалися кілька років тому. У березні 2022 року лікарі діагностували у Брюса Вілліса афазію — розлад мовлення, який впливає на здатність людини спілкуватися.

У лютому 2023 року родина актора повідомила, що йому встановили діагноз лобно-скронева деменція.

Як зараз живе Брюс Вілліс

Через хворобу 71-річний актор перебуває під цілодобовим доглядом. За даними західних медіа, Брюс Вілліс живе окремо від дружини Емми Гемінг-Вілліс та їхніх двох молодших доньок.

Родина актора постійно підтримує його та ділиться оновленнями про його стан.

Джерело : Independent

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.