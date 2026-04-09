Актор та військовослужбовець ЗСУ Володимир Ращук вперше підтвердив, що розійшовся зі своєю дружиною, акторкою Вікторією Білан, з якою пробув у шлюбі понад десять років. Восени 2025-го в них народився син Ярема.

Чому розпався шлюб — версія Володимира Ращука

Чутки про зміни в особистому житті актора ходили вже давно, проте він це не коментував.

Проте, в розмові на каналі КіноUA Володимир зізнався, що вони з Вікторією більше не разом. За його словами, рішення про розрив було ухвалене ще під час вагітності.

— Я не люблю виносити особисте життя на загал, але так сталося, що приховати це, особливо в нашій професії, неможливо. Люди харчуються плітками, коли не знають. Тому, мабуть, я маю сказати це, щоб не було зайвих розмов. Так, ми не разом. Ми розійшлись. Я не знаю, чи сталися якісь переоцінки в житті, чи я став дорослішим, чи почав більше думати про себе і про те, чого насправді хочу, — розповів Ращук.

Актор також додав, що не може сказати, чи пов’язане це рішення з війною.

Нові стосунки та реакція Вікторії

Володимир не став приховувати, що зараз перебуває в інших стосунках і відповів на закиди щодо зради.

— Я покохав. І хтось розказує, що зрадник. Ви походіть в моїх чобітах, поживіть моє життя, а вже потім будете засуджувати чи розказувати, як кому жити, — заявив Ращук.

Вікторія Білан вже відреагувала на ці зізнання у сториз в Instagram. Ймовірно невдовзі шанувальники пари почують її версію розриву.

— Ну що ж, судячи з абсолютної брехні про особисте життя, мабуть настав час розказати правду! Я довго мовчала! Дякую за зелене світло! — прокоментувала акторка.

Попри розрив, Володимир наголошує, що син Ярема залишається для нього пріоритетом. Це його перша кровна дитина — доньку Вікторії від попередніх стосунків він виховував як рідну.

Ращук зізнається, що син був довгоочікуваним, і зараз він намагається проводити з ним якомога більше часу.

— Зараз весь вільний час, а це мінімум тричі на тиждень, я одразу їду і проводжу з ним максимум часу, який є. От вчора я був вісім годин з малим: ми і погуляли, і поспали, і погралися, і на плавання ходили. Для мене це найголовніше — син. А стосунки так склалися, — підсумував актор.

Нагадаємо, що хлопчик зʼявився на світ минулої осені. Раніше акторка повідомляла про вагітність у соцмережах, а також влаштовувала гендер-паті, під час якого стало відомо, що пара чекає на сина.

Фото: Володимир Ращук

