Актер и военнослужащий ВСУ Владимир Ращук после заявления о разводе с Викторией Билан неожиданно явился на Пасху вместе с ней и их сыном Яремой.

Для маленького Яремы, родившегося осенью 2025 года, это была первая Пасха. Виктория рассказала, что у малыша была собственная праздничная корзинку, и он впервые приобщился к праздничным обрядам.

— У него тоже была своя корзинка, хоть и маленькая, но такая же праздничная, как и у взрослых. Сегодня он впервые святил пасочку, впервые проживал этот светлый праздник вместе с нами, впервые был щедро обмыт святой водичкой и даже сделал свой первый шаг к новому — начали прикорм, — поделилась эмоциями актриса.

Виктория добавила, что именно так выглядит ее материнское счастье. Она также поблагодарила украинских защитников за возможность жить и праздновать в свободной стране, пожелав воинам скорейшего возвращения домой.

Среди пасхальных фото есть и кадры с Владимиром Ращуком, недавно подтвердившим, что они с Викторией больше не вместе.

Актер, сейчас защищающий Украину в рядах ВСУ, признался, что решение о разрыве было принято еще во время беременности жены.

По словам Владимира, в его жизни появилась новая любовь. В то же время, он отметил, что сын Ярема остается для него приоритетом.

Вместе с тем Виктория Билан отреагировала на эти признания достаточно остро, намекнув, что версия бывшего мужа не соответствует действительности и пообещала позже рассказать свою правду.

Связанные темы:

